Les relations avec le Maroc, un partenaire traditionnel du Sénégal, sont particulières et anciennes (Macky Sall)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations avec le Royaume du Maroc, un partenaire traditionnel du Sénégal, aux côtés de la France, de l’Arabie Saoudite et des Etats-Unis, sont particulières, anciennes et à consolider, a affirmé, lundi à Diamniadio, 30 km de Dakar, le président sénégalais, Macky Sall.

« La France, l’Arabie Saoudite, le Maroc et les Etats-Unis », sont les partenaires traditionnels du Sénégal, a souligné M. Macky Sall qui s’exprimait lors d’un panel de haut niveau, organisé dans le cadre de la 9-ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique.

« Nous avons des traditions fortes, à travers des relations particulières avec la France, l’Arabie Saoudite, le Maroc et les Etats-Unis », a dit le chef de l’Etat sénégalais, qualifiant ces relations de traditionnelles, anciennes et à consolider.

Il a ajouté que la politique extérieure du Sénégal est basée également sur l’ouverture et le partenariat gagnant-gagnant « qui préserve nos amitiés traditionnelles et qui s’ouvre également aux courants nouveaux dans le cadre de la mondialisation pour tirer le meilleur profit de nos relations avec tous les autres pays amis ».

A cet égard, Macky Sall a salué le travail accompli par les diplomates sénégalais pour donner corps à la vision de la politique extérieure du Sénégal.

A rappeler que le Sénégal est le principal partenaire économique du Maroc en Afrique et le premier pays à conclure un accord de réciprocité avec le Royaume.

La 9-ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, tenue sous le thème « L’Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle », s’est ouverte, lundi à Diamniadio, avec la participation de décideurs politiques, d’experts et de chercheurs provenant de plusieurs pays.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre de deux jours a été présidée par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, en présence du président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du Premier ministre de la Guinée-Bissau, Geraldo Jaoa Martins, du ministre délégué aux affaires étrangères du Japon, Hori Iwao, des ministres du Kosovo, de la Turquie, d’Allemagne et de Rwanda, de membres du gouvernement sénégalais, ainsi que du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l’Ambassadeur de SM le Roi, M. Hassan Naciri.

LR/MAP