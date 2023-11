Les liens distingués entre le Maroc et l’Azerbaïdjan découlent d’une concordance de vues sur les questions d’intérêt commun

Les liens distingués entre le Maroc et l’Azerbaïdjan découlent d’une concordance de vues sur les questions d’intérêt commun, a souligné, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Les liens distingués entre les deux pays amis tirent leur force des relations fraternelles entre SM le Roi Mohammed VI et le président Azerbaidjanais, Ilham Aliyev, ainsi que de la convergence des orientations des deux pays, caractérisées par des liens de solidarité et de concordance de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales”, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue azerbaidjanais, Jeyhun Bayramov, à l’issue de la 2ème commission mixte Maroc-Azerbaïdjan.

La 2ème commission mixte Maroc-Azerbaïdjan a été l’occasion de passer en revue et d’évaluer les acquis réalisés lors des dernières années et de déterminer les étapes futures de la relation prometteuse entre les deux pays, a indiqué le ministre, soulignant que le cadre juridique de la coopération a été enrichi par la signature de plusieurs accords touchant plusieurs domaines tels que l’énergie, la logistique et bien d’autres.

De nombreuses initiatives et activités qui seront mises en œuvre dans un avenir proche devront impulser un nouvel un élan à la coopération sectorielle et approfondir et diversifier le partenariat entre les deux pays, a ajouté M. Bourita.

Cette rencontre a également été l’occasion pour un échange de vues sur un ensemble de questions régionales et internationales, a indiqué M. Bourita, qui a exprimé à M. Bayramov “la grande appréciation du Maroc pour les positions claires et fermes de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que pour son soutien à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale du Royaume et à ses droits légitimes sur ses provinces du Sud”.

“Émanant d’un pays ami avec lequel le Maroc entretient des liens solides, des relations distinguées et une solidarité indéfectible, ces positions sont très appréciées par SM le Roi, le peuple marocain et toutes les forces vives du Royaume”, a soutenu M. Bourita.

Les deux pays attachent également une grande importance à la consolidation de leurs relations économiques, comme en témoigne la tenue, mardi, d’un Forum d’affaires en présence de plusieurs hommes d’affaires et acteurs économiques des deux pays, ce qui permettra de créer des opportunités de partenariat entre les acteurs économiques, de contribuer à la création d’un environnement favorable aux investissements et aux échanges et de donner une impulsion à la coopération bilatérale ainsi qu’un nouvel élan aux échanges commerciaux.

Concernant la consolidation des relations humaines, culturelles et touristiques entre les deux pays, M. Bourita a fait observer que la République d’Azerbaïdjan a été le premier pays à bénéficier de l’adoption du visa électronique pour entrer sur le territoire marocain, ce qui a eu un impact positif dans la promotion du Maroc en tant que destination touristique et d’affaires et dans la hausse du nombre de visiteurs azerbaïdjanais dans le Royaume.

LR/MAP