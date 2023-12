Le Yémen réaffirme sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Ahmed Awad Bin Mubarak, a réaffirmé, mardi à Marrakech, la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara.

“Nous réaffirmons notre position soutenant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la marocanité du Sahara, une position ferme que nous exprimons de manière constante”, a déclaré M. Bin Mubarak lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens à la veille de la 6ème édition du Forum de coopération Arabo-russe.

Le ministre yéménite a également mis en avant la solidité des relations historiques entre le Maroc et le Yémen, saluant l’intérêt accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le gouvernement marocain au développement et au raffermissement des liens entre les deux pays.

M. Bin Mubarak a aussi rappelé la position claire et de principe du Maroc en faveur de l’unité et de la stabilité du Yémen, ainsi que le soutien du Royaume à la légalité constitutionnelle, au Conseil présidentiel et aux efforts de paix dans le pays, fondés sur les référentiels internationaux qui font l’objet d’un consensus.

Il a, d’autre part, souligné la coordination entre les deux pays concernant la majorité des questions régionales, notamment au niveau des organisations internationales.

Relevant que ses entretiens avec M. Bourita ont porté sur plusieurs positions communes, le ministre yéménite a salué l’intérêt et l’attachement manifesté par le Maroc au dossier humanitaire au Yémen, engendré par la crise politique et le coup d’Etat “terroriste” des Houthis contre la légalité constitutionnelle.

Et de poursuivre que la situation actuelle au Yémen confirme la nature des décisions communes des deux pays, ajoutant que ces entretiens ont été l’occasion d’informer M. Bourita des derniers développements du dossier yéménite et des efforts déployés pour instaurer le processus politique et parvenir à la paix dans le pays à la lumière de ce que connaît la région et des agressions perpétrées dans la bande de Gaza.

Après avoir noté la convergence des positions des deux pays concernant de nombreuses questions, M. Bin Mubarak a fait savoir que les préparatifs sont en cours pour la tenue de réunions entre les deux parties afin de procéder à la révision de plusieurs protocoles d’accord, notamment au niveau consulaire, tout en se félicitant de l’organisation au Maroc du Forum Arabo-russe.

LR/MAP