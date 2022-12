Le succès des Lions de l’Atlas donne à la diaspora marocaine l’occasion de célébrer ses racines (Financial Times)

La performance des Lions de l’Atlas dans la Coupe du Monde Qatar2022 a donné à la diaspora marocaine, dont beaucoup de membres de la deuxième et de la troisième génération sont des citoyens de pays européens, une occasion de célébrer ouvertement leurs racines et leur héritage culturel, écrit mardi le Financial Times (FT).

Le succès de l’équipe du Maroc a suscité la ferveur bien au-delà du Royaume et de sa diaspora de 5 millions de personnes, car de nombreux habitants du Moyen-Orient, d’Afrique et de certaines régions d’Asie ont adopté l’équipe, souligne la publication britannique.

Les rivalités politiques entre les pays se sont estompées au profit d’un sentiment de fierté partagée lorsque les Lions ont battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal, relève le quotidien financier.

Nombreux sont les membres de l’importante communauté marocaine de France qui ressentent une émotion intense à l’approche de la demi-finale de mercredi, au cours de laquelle les Lions de l’Atlas deviendront la première équipe africaine à atteindre ce stade du tournoi, rappelle le journal.

Après la victoire du Maroc sur le Portugal samedi, quelque 25.000 supporters ont convergé vers les Champs-Élysées à Paris pour faire la fête, indique le FT, notant que l’équipe est devenue un moyen pour les gens de transmettre un sentiment plus large de fierté arabe et africaine.

L’équipe a également des liens étroits avec la diaspora, observe le grand tirage, précisant que quatorze des 26 joueurs au Qatar sont nés hors du Maroc. “Parmi eux, la star née à Madrid, Achraf Hakimi, qui a marqué le penalty victorieux contre l’Espagne”.

L’entraîneur Walid Regragui a vanté les mérites de ce qu’il a appelé une équipe “milk-shake” : “un mélange de talents marocains imprégnés d’autres cultures footballistiques”, conclut le média.

