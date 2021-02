Le séminaire d’intégration de la MAP permet aux jeunes de s’approprier la culture de l’entreprise

Partager Facebook

Le séminaire d’intégration de l’Agence marocaine de presse (MAP) vise à permettre aux jeunes recrues de s’approprier la culture de l’entreprise, a souligné, vendredi à Salé, le directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi.

Devenu un exercice rituel effectué par la MAP, ce séminaire ambitionne de permettre aux jeunes recrues de s’approprier la culture de l’entreprise et de connaître aussi sa fonction réelle dans l’économie, la culture et la société marocaines, a indiqué M. Hachimi Idrissi dans une déclaration à la chaine d’information en continue de l’Agence (M24), à l’occasion de la tenue du séminaire d’intégration au profit de nouveaux collaborateurs, sous le thème “S’approprier une démarche de l’Excellence”.

Il a pour objectif également de permettre à des jeunes recrues de prendre connaissance de la diversité des produits de la MAP, a-t-il expliqué, notant qu”‘il ne peut pas y avoir des produits de qualité ni des démarches d’excellence s’il n’y a pas une méthode de qualité et d’excellence”.

“Nous comptons en amont sur leur formation et nous leur apportons la méthodologie et la culture de la MAP d’aujourd’hui qui est basée sur le résultat, l’innovation, l’ambition et surtout sur la qualité et l’excellence”, a relevé M. Hachimi Idrissi, ajoutant que l’encadrement de ces recrues doit se faire avec les valeurs, les principes et les méthodes de l’entreprise.

“Si nous ne nous procédons pas de cette manière, l’encadrement des jeunes recrues se fera d’une manière anarchique et désordonnée”, a-t-il dit, tout en invitant les jeunes recrues à avoir, avec un esprit très ouvert, le plan de carrière offert par l’Agence “qui représente le premier pôle public d’informations” dans le pays.

S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général de la MAP, M. Rachid Boumhil, a indiqué, de son côté, que le recrutement qui représente aujourd’hui un enjeu majeur, figure parmi les soucis de l’Agence qui dispose d’une philosophie de carrière, notant que les valeurs de la MAP, qui portent sur l’ambition, l’innovation, l’ouverture, l’éthique et le professionnalisme ainsi que le service au public, représentent un vecteur de pensées, le fil conducteur des comportements et le guide des attitudes adoptées.

L’intégration est un cycle entier qui va durer toute une année pour permettre aux jeunes de rejoindre la culture de l’entreprise et de leur permettre aussi de développer d’autres compétences, a poursuivi M. Boumhil

Pour sa part, le Directeur de l’Information, M. Abdelghani Aouifia, a relevé que la MAP s’est lancée durant la dernière décennie dans un vaste chantier de réformes visant à maintenir et renforcer sa position en tant que locomotive de la presse nationale et leader dans la région arabe et africaine, relevant que ce chantier, sans lequel la MAP faisait face au risque de faillir à sa mission de protéger la souveraineté nationale dans le domaine de l’information, a fait de la diversification des produits la clé de voute d’un processus de changement.

Les services diversifiés de la MAP ont apporté un souffle nouveau de fraicheur au travail de l’Agence et transformé l’institution en un vrai pôle public multi-supports d’information, qui est en passe de prendre une nouvelle dimension avec l’entrée sur l’arène de M24 et RIM Radio, a ajouté M. Aouifia.

La consultante en développement personnel, formatrice et expert- coach, Atika Abenkcer Zairi, a indiqué, quant à elle, que le capital humain est bien au cœur des priorités majeures de la MAP grâce à une gestion de ressources humaines moderne orientée vers le succès, ajoutant que le mot clé de cette mutation remarquable est l’excellence.

L’ouverture de ce séminaire, qui se tient sur deux jours (19-20 février) au club nautique de Bouregreg, a été marquée par des présentations données par les directeurs de la MAP, axés sur “Une nouvelle politique du capital humain pour cultiver l’excellence”, “les nouveaux formats et produits MAP”, “La Monétisation au service des projets de développement”, “Challenger et innover par les metrics”, “Témoin d’une réelle mutation” et “M24 et RIM, nouveau visage de la MAP cross média”.

Ce cycle de formation, axé sur les soft skills, est confié à des coaches experts dans leur domaine, certifiés au niveau mondial et disposant de toutes les qualifications nécessaires pour mener à bien ce projet. Au total, 9 séances de formations seront organisées tout au long de l’année 2021 sur des thématiques versant toutes vers la construction de l’excellence et l’incorporation de la performance pour chaque participant.

LR/MAP