Le projet de dessalement d’eau de mer à El Jadida et Safi apportera de grandes solutions à ces régions (Akhannouch)

Le projet de dessalement d’eau de mer dans les provinces d’El Jadida et de Safi apportera de grandes solutions à ces régions, dans le cadre des efforts déployés pour faire face au stress hydrique, a affirmé mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente et d’un contrat de concession entre le gouvernement et le Groupe OCP, M. Akhannouch a indiqué que l’accord garantit l’approvisionnement en eau potable aux provinces d’El Jadida et Safi, notant que l’OCP se chargera de mener ce projet à terme.

M. Akhannouch a fait observer que ce programme intervient dans un contexte marqué par le stress hydrique, notant que son élaboration a été faite de manière accélérée, en moins de dix mois.

La signature de ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et l’accélération du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation 2020-2027, présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans sa composante relative à la mobilisation des eaux non conventionnelles, à travers la programmation de stations de dessalement de l’eau de mer.

Le gouvernement a décidé, dès février 2022, de mettre en place un programme complémentaire comprenant le développement d’un partenariat stratégique avec l’OCP pour la mobilisation pérenne et durable de ressources en eau, à travers le dessalement d’eau de mer, visant à atténuer l’impact de la sécheresse exceptionnelle, soulager le bassin hydraulique d’Oum-Er-Rbia et éviter des risques de rupture d’approvisionnement en eau potable pour la population de la région.

A cet effet, un projet mutualisé de dessalement d’eau de mer a été lancé, dans le cadre d’un plan d’urgence, dans l’objectif de produire de l’eau potable en vue de l’approvisionnement des régies de Safi et d’El Jadida, ainsi que pour subvenir aux besoins industriels de l’OCP. Inscrit dans le cadre la stratégie de « neutralité eau » de l’OCP, ce projet qui promeut l’utilisation des énergies vertes, vise à utiliser exclusivement des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées et eaux de mer dessalées) pour ses opérations industrielles.

LR/MAP