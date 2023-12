Le Ministre Soudanais des AE salue la solidité des relations liant le Maroc et le Soudan

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Al-Sadiq, a salué, mardi à Marrakech, la solidité des relations liant le Maroc et le Soudan.

Intervenant lors d’un point de presse conjoint tenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita à l’issue de leurs entretiens à la veille de la tenue de la 6è édition du Forum de la Coopération Russie- Monde Arabe prévue ce mercredi dans la cité ocre au niveau des ministres des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie soudanaise a mis en relief l’intérêt porté par les deux pays aux causes arabes et les efforts consentis pour trouver des solutions aux problèmes que connaît le Soudan.

Il a indiqué avoir informé M. Bourita de la situation au Soudan surtout après les attaques d’un groupe rebelle contre les institutions de l’Etat, faisant part de l’engagement du gouvernement de son pays de surmonter cette situation à travers le dialogue et les médiations régionales.

Et le ministre soudanais de souligner qu’il accueille favorablement tous les efforts arabes visant à trouver une solution pacifique à la guerre dans son pays.

LR/MAP