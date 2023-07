Le Maroc, un partenaire stratégique pour la sécurité de la Méditerranée (MAE italien)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est un partenaire stratégique de l’Italie pour la sécurité de la Méditerranée, avec lequel il est essentiel de travailler pour la stabilité et la prospérité de la région, a affirmé le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, annonçant une prochaine visite dans le Royaume.

« Le Maroc est un pays essentiel dans notre voisinage méridional, qui peut toujours compter sur l’Italie en tant que pays ami au sein de l’Union européenne », a souligné le chef de la diplomatie italienne dans un communiqué, publié à l’issue de son entretien, mercredi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le vice-Premier ministre italien a, dans ce sens, souligné « la ferme volonté’’ de son gouvernement d’approfondir les relations bilatérales, en concrétisant pleinement l’ambitieux plan action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique multidimensionnel, signé lors de la visite de travail en Italie de M. Bourita, laquelle « vise à approfondir la coopération entre les deux pays sur les plans politique, économique et énergétique, les questions sécuritaires, culturelles, migratoires et consulaires ».

Lors de cette visite, les deux ministres se sont accordés sur la « nécessité d’un processus commun qui puisse répondre efficacement aux défis qui préoccupent les deux pays ».

La rencontre, « qui s’est déroulée dans un climat particulièrement positif pour les relations bilatérales entre les deux pays », représente une “nouvelle étape dans la stratégie diplomatique méditerranéenne du gouvernement italien et a permis d’explorer les principaux enjeux de la coopération bilatérale et régionale”, poursuit le ministère italien.

Sur les principaux dossiers régionaux et internationaux, les points de vue communs entre Rome et Rabat se sont confirmés, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la stabilité et la prospérité de la Libye, le processus de paix au Moyen-Orient et la stabilisation du Sahel, indique-t-on.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger a effectué une visite de travail en Italie, mercredi 05 juillet, à l’invitation de son homologue italien. Il s’agit de la première visite de M. Bourita en Italie après la nomination, en octobre 2022, de M. Tajani en tant que Vice-Président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République italienne.

LR/MAP