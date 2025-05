Le Maroc, un des leaders de l’industrie pharmaceutique (OMS)

Partager Facebook

Le Maroc, un des pays leaders en matière d’industrie pharmaceutique, nourrit l’ambition de devenir le pourvoyeur principal de médicaments en Afrique, a affirmé, mardi à Rabat, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Moyen-Orient, Hanane Hassan Balkhi.

Les partenariats du Maroc peuvent aller au-delà de l’Afrique, grâce à la fois aux progrès enregistrés dans les domaines académique et d’industrie pharmaceutique et à sa position géographique importante, a-t-elle déclaré à la MAP, à l’issue de ses entretiens avec le directeur de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS), Samir Ahid.

Soulignant l’importance de la mission de l’AMMPS en matière d’industrie pharmaceutique, Mme Balkhi a salué les efforts déployés par l’Agence pour assurer des médicaments sûrs et à des prix abordables et en faciliter l’accès pour tous.

L’OMS veille, à travers son antenne régionale, à nouer divers partenariats dans l’objectif de mettre en place une stratégie régionale de production de médicaments et de produits de santé et garantir la souveraineté pharmaceutique, notamment au niveau du Moyen-Orient, a-t-elle poursuivi.

M. Ahid a, de son côté, rappelé que la création de l’AMMPS intervient dans le cadre de la réforme du système de santé, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de garantir la souveraineté pharmaceutique, la disponibilité, la sécurité et la qualité des médicaments et des produits de santé.

Il a précisé que l’AMMPS évalue et contrôle les médicaments et veillent à garantir des traitements sûrs, efficaces et de qualité, ajoutant que l’Agence s’emploie à aligner ses actions sur les normes de l’OMS afin d’atteindre le niveau de maturité 3 pour la régulation des médicaments, ce qui est de nature à renforcer son rôle dans ce domaine.

Le directeur de l’AMMPS a mis en avant le soutien apporté par l’OMS en matière d’évaluation continue des médicaments, de formation des cadres et d’accompagnement dans la numérisation des procédures, relevant que ces chantiers permettront à l’Agence de travailler selon les normes internationales, érigeant le Maroc en acteur et référence pour une santé publique durable et solidaire aux échelles continentale et internationale.

La visite de travail au Royaume de la directrice régionale de l’OMS pour le Moyen-Orient s’inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Maroc et cette agence onusienne, en tant qu’acteur principal dans la mise en œuvre de programmes sanitaires et de projets communs à l’échelle locale et régionale.

LR/MAP