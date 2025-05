PNUD | Le Maroc intègre la catégorie des pays à développement humain élevé

Partager Facebook

Le Maroc intègre la catégorie des pays à développement humain élevé, selon le Rapport Global sur le Développement Humain 2025, rendu public par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), mardi à New York.

Le dépassement de la valeur de l’Indice de Développement Humain (IDH) du seuil de 0,700 permet au Royaume d’intégrer, pour la première fois, la catégorie des pays à développement humain élevé, selon les critères du PNUD, témoignant ainsi d’une dynamique de croissance soutenue, indique un communiqué de l’Observatoire national du développement humain (ONDH).

Cette amélioration reflète des avancées significatives dans les dimensions fondamentales du développement humain : santé, éducation et niveau de vie, selon la même source, qui note que le rythme de croissance reste robuste, indiquant une transformation structurelle progressive des conditions de vie au Maroc.

Les indicateurs sous-jacents confirment cette tendance, de même que l’espérance de vie à la naissance et les années de scolarité attendues connaissent une évolution positive, précise-t-on.

Les tendances de l’IDH du Maroc illustrent cette progression constante, mettant en évidence la consolidation des efforts de développement humain engagés par le Royaume sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne le communiqué, ajoutant que cette évolution est le fruit de politiques publiques orientées vers le renforcement du capital humain, condition indispensable à une croissance inclusive et durable.

Le rapport du PNUD note aussi une tendance à la baisse de l’Indice d’Inégalité de Genre (GII), ce qui indique une amélioration progressive en matière d’égalité des sexes.

Néanmoins, les efforts du Royaume doivent se concentrer sur la réduction des taux de mortalité maternelle, l’augmentation de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles et l’amélioration de leur accès à l’éducation et au marché du travail, relève la même source.

Par ailleurs, le rapport positionne le Maroc parmi les pays à faible incidence de pauvreté multidimensionnelle. Ce résultat traduit une nette amélioration des conditions de vie d’une large part de la population et souligne les progrès accomplis en matière de développement humain au cours des dernières années.

Intitulé “Une question de choix : les personnes et les possibilités à l’ère de l’intelligence artificielle”, le rapport du PNUD met en lumière l’importance de la liberté de choix dans le développement humain et examine comment l’intelligence artificielle (IA) peut soutenir cette liberté. Il souligne que l’avenir n’est pas prédéterminé et que les choix actuels peuvent orienter le progrès de manière significative.

Le document note un ralentissement du progrès en matière de développement humain au niveau mondial, avec des marques des revers de 2020-2021 encore ouvertes. Si cette lente progression devient la norme, les objectifs de développement pourraient être retardés de plusieurs décennies.

LR/MAP