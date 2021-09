Le Maroc se démarque à la Foire internationale des inventions d’Istanbul

Partager Facebook

Des inventeurs marocains, membres de l’association OFEED, se sont distingués à la foire internationale des inventions ISIF 2021 en Turquie, en remportant deux médailles d’Or, une médaille d’Argent et deux médailles de Bronze.

Le jury a décerné une médaille d’or à Ammor Hassan et Er-Reguig Zakaria de l’École Mohammadia des Ingénieurs (EMI) pour leur invention commune « Antenne micro-cellulaire intelligente dans les bandes GSM 3G et 4G pour lutter contre la triche par téléphone mobile dans les centres d’examen, alors qu’une autre médaille d’or a été du mérite de Ammor Hassan et Karli Radouane de l’EMI également pour l’invention « Système de réseau d’antennes innovant en technologie micro-ruban pour la détection précoce du cancer du sein par imagerie micro-ondes », indique jeudi un communiqué de l’Association marocaine.

L’inventeur Ahmed Byah s’est vu attribué une médaille d’argent pour son projet « Conversion de l’énergie thermique stockée dans l’atmosphère en électricité ». Deux médailles de bronze ont été remises à Alil Said et à Mustapha Oubouhouc, respectivement, pour leurs inventions « Machine à laver le corps humain et technique de sa réalisation » et « Appareil de respiration libre sous-marine », ajoute le communiqué.

Le président d’OFEED Maroc, Majid El Bouazzaoui, a été invité à contribuer à l’évaluation des inventions en collaboration avec le jury international de cette compétition, sauf celles du Maroc pour éviter tout conflit d’intérêts, précise-t-on.

Les cinq projets ont été sélectionnés pour être pris en charge par l’OFEED afin de participer à la foire internationale des inventions ISIF 2021 qui s’est tenue du 21 au 26 septembre courant, suite à leur participation à la Semaine de l’Innovation IWA 2021.

ISIF 2021 a été organisée en collaboration notamment avec le plus grand festival de technologie et d’aviation au monde en Turquie, TECHNOFEST, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Office Européen des Brevets (OEB), la Fédération Internationale des Associations d’Inventeurs (IFIA) et l’Équipe Technologique de Turquie (T3).

LR/MAP