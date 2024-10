Le Maroc et l’Estonie déterminés à explorer davantage le potentiel de développement de leurs relations bilatérales

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue estonien, Margus Tsahkna, ont affirmé, lundi à Rabat, la détermination du Maroc et de l’Estonie à explorer davantage le potentiel de développement de leurs relations bilatérales.

“Les deux ministres se sont félicités du dynamisme caractérisant les relations entre le Maroc et l’Estonie ces dernières années et ont exprimé un intérêt mutuel pour explorer davantage le potentiel de leur coopération bilatérale”, indique la déclaration conjointe publiée à l’issue de la rencontre entre MM. Bourita et Tsahkna.

Dans cet esprit, et afin de renforcer la coordination et d’intensifier la fréquence des dialogues, ils ont convenu de tenir des consultations régulières et de les soutenir par l’organisation de visites de haut niveau réciproques dans différents secteurs, ajoute la déclaration.

M. Bourita et son homologue estonien ont, dans ce sens, réaffirmé leur ferme volonté de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel et ont convenu d’élargir leurs consultations pour inclure des discussions économiques et commerciales.

Celles-ci porteront, poursuit la déclaration, sur les moyens de favoriser un environnement plus favorable aux investissements mutuels et d’encourager les acteurs économiques et du monde des affaires des deux pays à exploiter pleinement les opportunités offertes par leurs économies respectives.

Lors de leurs discussions, les deux ministres ont exploré plusieurs domaines clés dans lesquels la coopération pourrait être initiée ou renforcée et qui incluent les infrastructures maritimes et portuaires, l’agriculture, avec un accent sur les engrais, le tourisme, l’éducation, par le biais d’échanges universitaires et de l’apprentissage en ligne, ainsi que la coopération culturelle, notamment en matière d’industrie cinématographique, des archives et des musées, et la coopération juridique et judiciaire.

A cet effet, les ministres ont convenu de confier à des experts de divers secteurs concernés la révision des accords existants entre les deux pays afin d’assurer leur mise en œuvre effective et d’initier des discussions sur de nouveaux accords potentiels, si nécessaire.

MM. Bourita et Tsahkna se sont félicités, par ailleurs, de la création de groupes d’amitié parlementaire des deux côtés, tout en reconnaissant leur importance dans le renforcement de la coopération parlementaire, note le document, précisant que les deux ministres encouragent ces groupes à mener des activités à même de promouvoir les liens humains et culturels et de favoriser une compréhension mutuelle et un respect plus profonds entre les deux peuples.

La déclaration conjointe souligne, par ailleurs, que le Maroc et l’Estonie réaffirment leur engagement pour la coordination politique sur les questions d’intérêt commun au sein des organisations internationales et régionales.

“Dans ce contexte, les deux parties ont exprimé leur détermination à demeurer des partenaires engagés tant au niveau bilatéral que multilatéral”, relève la même source, faisant savoir, à cet égard, que l’Estonie considère d’apporter son soutien à la candidature du Maroc pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2027-2028.

Reconnaissant que leur environnement régional et mondial est confronté à de nombreux défis complexes, les deux pays ont souligné la nécessité cruciale d’une coopération internationale, régionale et bilatérale dans la lutte contre les menaces hybrides et le crime organisé.

Dans ce contexte, l’Estonie a loué l’engagement ferme du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts proactifs au sein de diverses organisations internationales.

Le Maroc a exprimé, pour sa part, son appréciation des réalisations de l’Estonie dans les domaines de la digitalisation, de l’e-gouvernement et de la cybersécurité.

Le Royaume a, en outre, félicité l’Estonie pour ses initiatives réussies en la matière, telles que “Le Manuel de Tallinn sur le droit international applicable aux opérations cybernétiques”, exprimant sa disposition à envisager l’établissement d’un cadre formel de coopération visant à encourager, développer et faciliter les partenariats avec des institutions intéressées des deux côtés.

