Le Maroc et le Mexique déterminés à renforcer leur coopération bilatérale

Le renforcement de la coopération politique et économique entre le Maroc et le Mexique a été au centre d’entretiens entre l’ambassadeur du Royaume à Mexico, Abdelfattah Lebbar, et le président du Sénat mexicain, Eduardo Ramirez Aquilar.

Les deux parties ont également passé en revue les divers aspects de la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire ainsi que les moyens de la développer au bénéfice des deux peuples, a indiqué jeudi, dans un communiqué, l’ambassade du Maroc à Mexico.

Le président du Sénat mexicain a exprimé, à cette occasion, son admiration pour le développement rapide que connaît le Royaume et les réformes “intelligentes” entreprises par SM le Roi Mohammed VI dans plusieurs domaines, une dynamique qui a érigé le Maroc en modèle pour d’autres pays de la région.

Tout en se félicitant de la qualité des relations entre Mexico et Rabat dans les domaines politique, économique et culturel, il a fait part de la volonté de son pays de renforcer davantage cette coopération et d’en élargir les horizons, a souligné la même source.

Le responsable mexicain a en outre souligné l’importance de consolider la concertation et la coordination concernant les questions d’intérêt commun.

Au cours de cette réunion, M. Lebbar a mis l’accent sur les progrès réalisés par le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, aux plans socio-économiques, ainsi que le climat de stabilité dont il jouit et qui en fait une destination privilégiée pour l’investissement étranger et un hub pour les marchés des pays arabes et africains grâce également à sa situation stratégique.

Le diplomate marocain a transmis, à cette occasion, au président du Sénat mexicain une invitation de la part du président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, pour effectuer une visite officielle au Maroc dès que possible.

Cette rencontre a été tenue en présence notamment du président de la Commission des Affaires étrangères, Hector Vasconcelos, et de la directrice du Centre Gilberto Bosques des études internationales du Sénat, Alizia Klip Moshinsky.

