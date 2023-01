Le Maroc dispose du dossier le plus solide pour l’organisation de la CAN-2025 (agence de presse)

Le Maroc dispose du dossier le plus solide parmi les cinq pays candidats retenus pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, a indiqué dimanche l’agence de presse « Asharq Al-Awsat ».

« Le Royaume jouit d’une grande confiance auprès des responsables de la Confédération Africaine de Football (CAF) et est le plus qualifié à organiser le meilleur tournoi », a souligné l’agence dans un article intitulé « La CAF annonce le pays hôte de la CAN-2025 le 10 février. Le Maroc candidat le plus en vue ».

Elle a ajouté que la vaste expérience accumulée par le Royaume dans l’accueil de nombreux événements et compétitions sportives, en particulier les championnats de football, qu’ils soient continentaux ou internationaux, le place au premier rang des prétendants les plus en vue pour décocher l’organisation de cet événement footballistique.

L’article, qui a été largement repris par des journaux et des sites Internet égyptiens et arabes, indique que cinq pays africains ont exprimé leur souhait d’accueillir le tournoi, à savoir le Maroc, le Bénin, le Nigeria, la Zambie et l’Algérie.

Il précise que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a préparé un dossier solide pour renforcer ses chances d’accueillir la CAN-2025, expliquant que le Maroc dispose de stades modernes, prêts à accueillir les matchs de la CAN.

Par ailleurs, l’auteur de l’article précise que le Maroc a accueilli cette compétition une seule fois en 1988, soit il y a 35 ans, ce qui augmente ses chances de remporter l’accueil de l’édition de 2025.

Il relève également que le Maroc est prêt à accueillir la Coupe du Monde des Clubs du 1er au 11 février dans les villes de Tanger et Rabat, sous les auspices de la Fédération internationale de football association (FIFA), avec la participation de sept clubs : le Wydad Casablanca, Al-Ahly (Égypte), Al-Hilal (Arabie saoudite), le Real Madrid (Espagne), Flamengo (Brésil), Seattle Sounders (États-Unis) et Auckland City (Nouvelle-Zélande).

« C’est la troisième fois que le Maroc accueille cette compétition internationale, après les éditions de 2013 et 2014 qui ont été remportées par le Bayern Munich et le Real Madrid, respectivement », rappelle l’Agence. Signalant que le Maroc est devenu dernièrement la destination privilégiée de la CAF pour accueillir les compétitions continentales, elle note que le Royaume a organisé la 2ème édition de la Ligue Africaine des Champions Féminine entre le 30 octobre et le 13 novembre 2022, la finale de la Ligue des champions de la CAF 2022, ainsi que le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020.

LR/MAP