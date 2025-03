Le Festival du livre de Paris dévoile la programmation Maroc, invité d’honneur

Partager Facebook

Le Festival du livre de Paris (11-13 avril) où le Maroc sera l’invité d’honneur a dévoilé la programmation dédiée au Royaume.

Le Maroc, qui aura un pavillon de 330 m², installé sous la coupole du Grand Palais au cœur de la Ville Lumière, sera représenté par une pléiade d’auteurs et de maisons d’édition qui reflètent la richesse et le dynamisme de la littérature marocaine.

Conçu comme « une invitation au voyage et à la découverte, à l’image du Maroc, carrefour culturel entre tradition et modernité », le pavillon marocain s’inspirera de la mer, symbole du riche patrimoine maritime du pays et de son engagement vers un avenir durable et innovant.

Ses visiteurs auront ainsi l’occasion de rencontrer des écrivains marocains de renom, d’assister à des tables rondes sur les ponts entre la littérature, l’histoire et la société, ainsi que des discussions sur la francophonie et la transmission des traditions orales dans l’écriture contemporaine.

Pour les organisateurs du festival, le paysage éditorial marocain est en pleine effervescence, porté par des maisons d’édition dynamiques qui jouent un rôle essentiel dans la valorisation de la littérature marocaine en publiant des œuvres en arabe, en amazigh, en français et en anglais, tout en contribuant à faire rayonner les voix marocaines à l’international.

Une quarantaine de maisons d’édition seront ainsi représentées au pavillon du Maroc, conçu comme un espace immersif célébrant la richesse et la diversité de ses écrivains.

Des auteurs emblématiques et des nouvelles voix y seront mis en avant, reflétant une identité multiple et une histoire riche, où se croisent différentes influences culturelles et linguistiques. Des hommages seront également rendus à des auteurs qui ont marqué de leur empreinte la littérature et la pensée marocaine, notamment Edmond Amran El Maleh ou Driss Chraibi.

Le pavillon marocain se décline en cinq espaces thématiques, chacun offrant une expérience unique : “l’Espace de l’Histoire maritime” qui offre une plongée fascinante dans le passé maritime du Maroc, mettant en lumière son héritage atlantique et méditerranéen à travers des documents, des cartes anciennes et des récits de navigateurs.

“L’Espace Hiwar”, qui sera dédié aux rencontres et à l’échange entre éditeurs, auteurs et le public, l’espace “Dédicaces”, “l’espace Jeunesse” qui est un univers coloré et interactif pensé pour les jeunes lecteurs, avec des contes, des ateliers ludiques et des rencontres avec des auteurs jeunesse, afin de transmettre le goût de la lecture et du récit, puis un espace “Éditeurs et Librairie” qui se veut un lieu de découverte et d’échange reflétant la diversité́ et la vitalité́ de la littérature marocaine, où les visiteurs pourront parcourir une sélection d’ouvrages, rencontrer des éditeurs et acquérir des livres.

