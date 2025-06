Le DG du BIT salue les avancées réalisées sur le dossier du dialogue social au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT), Gilbert Houngbo, a salué, lundi à Genève, les “avancées” réalisées sur le dossier du dialogue social au Maroc et exprimé la disposition de son organisation à accompagner le gouvernement dans les chantiers de réforme du Code du travail et de la loi sur les syndicats.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, en marge de la 113è de la Conférence internationale du Travail (2-13 juin), M. Houngbo a indiqué que la réunion a été l’occasion de faire le point sur les dossiers de coopération entre le BIT et le Maroc, suite à la visite qu’il a effectuée dans le Royaume l’année dernière.

Il a notamment cité “le dossier du dialogue social dans lequel il y a eu tellement d’avancées”.

“Le ministre nous a fait part de ses projets de continuer ce dialogue social et je me réjouis énormément de l’amélioration du travail sur cette question, mais aussi du projet de réforme du Code du travail”, a-t-il dit, relevant qu’il s’agit d’un “chantier énorme” sur lequel le BIT est “disposé et disponible à travailler avec le ministère”.

M. Houngbo a également évoqué le projet de loi sur les syndicats qui est un dossier assez important aussi bien pour les organisations des travailleurs et des employeurs que pour le BIT, assurant que son Organisation, à travers sa représentation au Maroc et ses experts à Genève, est “prête à travailler avec le gouvernement marocain sur ces chantiers”.

De son côté, M. Sekkouri a indiqué que l’entretien avec le responsable international a porté sur des sujets d’ordre national, régional mais également international, citant notamment la 6e conférence internationale sur l’élimination du travail des enfants qui sera organisée l’année prochaine au Maroc.

La tenue au Maroc de cet événement mondial est le fruit d’un engagement inébranlable du Royaume sur cette question, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il déclaré à la MAP.

“Le Royaume du Maroc a fait des avancées majeures et continue d’avancer sur le sujet et l’année prochaine sera l’occasion de pouvoir mettre en exergue l’ensemble des efforts du Royaume à cet égard”, a-t-il ajouté.

Évoquant les réformes en cours, il a noté que le dernier round de dialogue social a été l’occasion pour mettre sur la table les projets de loi sur les syndicats, du Code du travail, ainsi que la feuille de route gouvernementale en matière d’emploi.

Rappelant que les indicateurs de l’emploi ont connu cette année une avancée significative, avec la création de 282.000 emplois nets, contre la perte de 80.000 emplois nets l’année dernière, M. Sekkouri a souligné que l’amélioration de ces indicateurs nous interpelle pour les accompagner par des “réformes de fond”.

Les discussions avec M. Houngbo ont également porté sur la technicité nécessaire et l’accompagnement qui peuvent être apportés par le BIT au Maroc notamment sur des problématiques nouvelles comme le travail dans les plateformes et les nouvelles formes du travail, a-t-il ajouté, soulignant que le Royaume compte être parmi les pionniers au niveau mondial au niveau de la législation sur ces sujets.

LR/MAP