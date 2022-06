Le Conseil des ministres saoudien salue les résultats de la 13è session de la Commission mixte maroco-saoudienne

Partager Facebook

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi sous la présidence du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, a salué les résultats de la 13è session de la Commission mixte maroco-saoudienne, tenue la semaine dernière à Rabat.

Le conseil s’est félicité des résultats de cette session qui reflètent “une volonté commune de développer les relations entre les deux pays et de les élever au niveau des aspirations souhaitées, ainsi que la concordance des vues concernant les questions régionales et internationales”.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue saoudien, Son Altesse le Prince Faiçal bin Farhan Al Saoud, avaient exprimé, selon le procès-verbal de la 13è session de la Commission mixte, leur satisfaction quant au niveau excellent de coopération entre les deux pays en se félicitant de l’élan et du développement de cette coopération dans ses différents domaines politique, économique, culturel et social sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et son frère, le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

La tenue de cette Commission vient refléter le haut niveau des solides relations fraternelles qui unissent le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie Saoudite, et des liens d’affection sincère qui lient les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son frère, le Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud – que Dieu Les préserve-, souligne le procès-verbal qui relève que cette réunion illustre aussi la volonté commune des deux pays frères, sous les Hautes instructions de leurs dirigeants, d’améliorer les perspectives de coopération bilatérale en vue de réponde aux aspirations des deux peuples frères marocain et saoudien à renforcer leur partenariat au service de leur progrès et leur prospérité.

