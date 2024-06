Le Conseil de gouvernement approuve un projet de loi relatif à l’industrie cinématographique

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi, a approuvé le projet de loi n° 18.23 relatif à l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (CCM), en tenant compte des observations formulées.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, ce texte intervient pour accompagner l’évolution que connaît le secteur cinématographique à tous les niveaux, en particulier l’utilisation des technologies dans l’industrie cinématographique, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Le projet de loi intervient également en vue de permettre au CCM d’accompagner ces évolutions et de renforcer son rôle dans le développement de l’industrie cinématographique à même de favoriser la promotion du cinéma marocain dans ses dimensions économiques et d’investissement, a-t-il expliqué.

Le texte vise à créer une industrie cinématographique sophistiquée qui soit à la hauteur des attentes du Royaume, fondée sur les principes de la gouvernance, la compétitivité et l’égalité des chances, ainsi que sur la consécration de la transparence dans le marché, en plus de la mise à niveau du secteur cinématographique à même d’en faire un levier du développement économique, social et culturel, a ajouté M. Baitas.

LR/MAP