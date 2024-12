Le 39è contingent des appelées au service militaire achève les étapes de formation militaire

Partager Facebook

La cérémonie de prestation de serment du 39ème contingent des appelées au service militaire s’est déroulée, jeudi, au Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales (FAR) à Témara, après avoir achevé les étapes de la formation militaire commune.

Les 351 appelées ont suivi, au cours des quatre derniers mois, une formation militaire de base comportant une série d’activités théoriques et pratiques axées principalement sur les mouvements militaires et les arts martiaux, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation physique, le but étant de renforcer leur esprit de responsabilité et de discipline.

La deuxième phase de formation (8 mois) sera consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités, en tenant compte des compétences et des niveaux d’études des conscrites.

Dans une allocution lors de la cérémonie de prestation de serment, le Commandant d’armes délégué de la Place d’armes de Rabat-Salé, le Colonel-Major, Abdelhak Feda, a exhorté les appelées à tenir compte des significations profondes de ce serment considéré comme “un pacte solide et une promesse infaillible qui vous lie à notre Auguste Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales”.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment, du Commandant du Centre d’instruction des services sociaux des Forces Armées Royales, le Colonel Jaouad Berradi, M. Feda a incité les appelées à poursuivre leurs efforts durant la phase de formation professionnelle pour tirer pleinement profit des programmes et des moyens mis à leur disposition par les FAR, félicitant les officiers, les sous-officiers et les soldats qui ont supervisé la formation et l’encadrement.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs instructrices et appelées ont exprimé leur fierté d’appartenir à la famille des Forces Armées Royales et salué la qualité de la formation qui leur a permis de s’intégrer dans le mode de vie militaire, dans le respect de la hiérarchie, d’effectuer des exercices physiques et d’acquérir de nouvelles habitudes saines et de nobles idéaux.

Elles ont également fait part de leur détermination à achever la deuxième phase de formation, afin d’acquérir des compétences pratiques et scientifiques qui faciliteront leur insertion dans le tissu socio-économique national et augmenteront leurs chances de réussite pour intégrer le marché du travail ou réaliser des projets d’auto-emploi.

Dans ce cadre, l’élève sous-officier Wiam Atar, a salué le bon déroulement de la formation militaire, assurant que les formations et les cours en lien avec la sécurité militaire, la discipline générale, l’éducation morale et les sports ont permis aux conscrites de s’intégrer “de manière fluide et avec célérité”.

Elle a ajouté que son service militaire lui a permis de participer aux derniers Jeux nationaux des recrues, au cours desquels elle a remporté une médaille de bronze.

Pour sa part, le lieutenant Wydian Bayad, instructrice au Centre, a souligné que les appelées ont fait preuve, au cours de la formation, de “sérieux, de discipline et d’interaction positive”, et démontré leur détermination à suivre le programme de formation militaire.

Elle a indiqué que les instructrices ont tenu à accompagner de plus près les recrues durant toutes leurs activités quotidiennes afin de leur permettre de bénéficier de cette formation dans les meilleures conditions.

A l’issue de la cérémonie de remise des diplômes du 39ème contingent, les appelées ont effectué un défilé militaire à l’intérieur du Centre d’instruction des services sociaux des FAR à Témara.

LR/MAP