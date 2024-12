Maroc-Mauritanie | Vers le renforcement de la coopération économique et financière

Partager Facebook

Le renforcement de la dynamique de coopération maroco-mauritanienne dans les domaines économique et financier a été au centre d’entretiens, vendredi à Nouakchott, entre le ministre mauritanien de l’Economie et des finances, Sid’ Ahmed Ould Bouh, et l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar.

Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer et de les développer davantage, notamment dans les domaines économique et financier, indique un communiqué du ministère mauritanien de l’Economie et des finances.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de M. Mohamed Salem Ould Nany, directeur général des financements et de la coopération économique au ministère mauritanien de l’Economie et des finances.

LR/MAP