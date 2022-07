L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux décerne le Prix AMMC de la Recherche

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a décerné, vendredi à Rabat, le prix AMMC de la recherche à Karim Belcaid pour son travail de recherche qui a porté sur la modélisation des interactions dynamiques entre les marchés boursiers marocain, internationaux et la sphère économique.

Lancée par l’AMMC en juin 2021 avec l’appui de son Conseil scientifique, cette distinction vient ainsi primer la recherche sur des thématiques économiques et financières axées sur l’économie marocaine et le marché des capitaux, qui présentent un intérêt pour l’Autorité, et ce dans la finalité de consolider ses liens avec l’univers académique et d’encourager la recherche scientifique

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, a indiqué que l’Autorité, consciente de l’importance de l’apport de la recherche scientifique dans le domaine financier, a lancé ce prix avec l’appui du Conseil scientifique en vue de soutenir et encourager la recherche académique sur des thèmes en lien avec le marché des capitaux.

Il s’agit, entre autres, a-t-elle dit, du financement à long terme via les marchés, la liquidité et la valorisation des instruments financiers, le marché à terme et la chambre de compensation, la gestion d’actifs, la microstructure des marchés financiers ou encore les fintechs et les marchés financiers (ICO, crypto-actifs …).

Elle a, par ailleurs, remercié l’ensemble des candidats au prix AMMC de la recherche pour leur participation à la compétition, tout en saluant leurs efforts de contribution qui ouvrent en l’occurrence, de nouvelles perspectives dans les domaines de la recherche scientifique.

Pour sa part, M. Belcaid s’est dit “extrêmement fier” de ce prix, qui selon lui, motive avant tout les chercheurs à produire une recherche scientifique solide et de très bonne qualité.

Il a, dans ce même contexte, mis en exergue l’impératif pour tout chercheur de démontrer des aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables avec les milieux de la recherche.

Il est à noter que l’AMMC a également récompensé Khaoula Dahani pour son travail de recherche consacré à la modélisation mathématique de la finance participative et El Mehdi Ferrouhi pour son travail qui s’intéresse aux comportements mimétiques sur le marché boursier marocain.

LR/MAP