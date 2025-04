Lancement à Rabat du Réseau des secrétaires généraux du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud

Partager Facebook

Le “Réseau des secrétaires généraux du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud” a été lancé mardi à Rabat, en marge des travaux de la 3e édition de ce forum de deux jours, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la dynamique de dialogue et de coopération entre les pays du Sud, constitue un cadre propice aux échanges, au dialogue et à la recherche de solutions pour améliorer la performance institutionnelle des conseils membres, selon la déclaration constitutive du Réseau.

La même déclaration, lue à l’issue d’une réunion des secrétaires généraux participants au Forum, indique que le Réseau sera structuré autour des mécanismes participatifs, formant un cadre de consultation et de coordination qui pose les jalons de la coopération interinstitutionnelle et consolide l’intégration institutionnelle comme levier d’une diplomatie parlementaire moderne.

La création de ce Réseau vise à instaurer un espace institutionnel régulier de dialogue et d’échange d’expériences entre les secrétaires généraux, à renforcer les compétences humaines et administratives des conseils législatifs, et à élaborer des initiatives conjointes pour moderniser l’administration parlementaire et accroître son efficacité.

Il s’agit ainsi de contribuer au renforcement des fonctions de conseil et de recherche des conseils, de lancer des programmes de formation professionnelle destinés aux cadres administratifs supérieurs, et d’établir des ponts de coopération avec des réseaux régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la Chambre des conseillers, El Assad Zerouali, a souligné que la création de ce Réseau constitue une initiative pionnière, globale et ambitieuse, visant à établir une base solide pour une action commune fondée sur la diversité géographique, l’ouverture culturelle et le professionnalisme.

La mission de ce Réseau ne se limitera pas à l’échange d’expériences et à l’harmonisation des meilleures pratiques administratives, mais portera également sur le développement d’une réflexion collective sur des solutions innovantes aux défis en la matière, renforçant ainsi l’institutionnalisation de l’action commune et favorisant une administration parlementaire flexible et adaptée aux évolutions technologiques et institutionnelles, a-t-il précisé.

Il a ajouté que cette initiative novatrice constitue un nouveau levier pour améliorer la performance parlementaire dans les pays du Sud, notant que les secrétaires généraux représentent le maillon reliant les visions politiques des institutions législatives aux mécanismes d’exécution administrative et technique.

A cet égard, il a jugé important de renforcer la coordination entre les secrétaires généraux en vue de promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises et d’harmoniser les bonnes pratiques administratives.

La création de ce Réseau, une première dans le domaine de la diplomatie parlementaire du Sud, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment ceux liés à l’établissement d’institutions efficaces soumises à un suivi et à une évaluation continus, a fait observer M. Zerouali.

Par ailleurs, plusieurs secrétaires généraux des institutions législatives participant au Forum et représentant les quatre principales régions géopolitiques du Sud, à savoir l’Afrique, le monde arabe, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Asie, ont salué cette initiative à même de hisser l’action parlementaire vers davantage d’intégration et d’ouverture.

Ils ont relevé, dans ce sens, que la mise en place de ce Réseau consolidera le cadre institutionnel et administratif des institutions législatives des pays du Sud, fournira une plateforme permanente pour le renforcement des compétences administratives et fonctionnelles, et modernisera les mécanismes d’action des institutions législatives.

