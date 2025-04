Qualité des eaux de baignade | 93% des plages répondent aux normes en 2024

Partager Facebook

Quatre-vingt-treize pour cent (93%) des eaux de baignade des plages marocaines ont été conformes aux normes de qualité microbiologique en 2024, en hausse de 5 points par rapport à 2021, selon le rapport national sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages, présenté mardi à Rabat.

Élaboré dans le cadre du Programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages, le rapport a évalué 199 plages (488 stations), contre 79 en 2004, soit une augmentation d’environ 152 %.

De même, les campagnes de prélèvements réalisées sur 64 plages pour analyser la qualité du sable et identifier les typologies et la provenance des déchets marins, ont montré une baisse de 21 % des volumes de déchets entre 2021 et 2024.

Dans ce sillage, les plastiques continuent de dominer, représentant 86 % des déchets collectés. Les mégots de cigarettes, bouchons et couvercles en plastique, ainsi que les emballages de bonbons constituent plus de 50 % des déchets recensés.

À cette occasion, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a relevé que la conférence annuelle consacrée à la présentation de ce rapport vise à préparer la saison estivale en mobilisant les autorités locales et les gestionnaires des plages, mettant en avant les progrès réalisés dans le suivi des écosystèmes côtiers grâce à des outils innovants.

Mme Benali qui a souligné qu’en dépit de ces progrès, les défis liés à la pollution plastique restent majeurs, a indiqué que 80 % des déchets marins proviennent d’activités terrestres, appelant à cet égard à promouvoir des solutions écologiques, notamment à travers l’économie circulaire.

De même, la responsable gouvernementale a mis en avant l’importance des programmes “Plages Propres” et du label “Pavillon Bleu”, mis en place en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, pour encourager la gestion durable des plages.

Saluant les efforts des partenaires institutionnels, des collectivités territoriales et de la société civile, la ministre a plaidé pour une multiplication des initiatives pour atteindre un taux de conformité de 100 %.

Enfin, Mme Benali a insisté sur l’importance d’outils tels que l’application “Iplages”, qui permet aux citoyens de s’informer sur la qualité des plages et de contribuer à leur préservation.

L’évaluation et le classement des eaux de baignade se fait conformément à la norme marocaine NM 03.7.199 qui a été appliquée d’une manière progressive depuis 2014 et généralisée en 2019 sur toutes les plages répondant aux critères de classification.

LR/MAP