L’Afrique dispose de potentiels prometteurs de débouchés extérieurs (Sadiki)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Afrique dispose de ressources naturelles « très importantes qui ne sont pas efficacement exploitées » et de potentiels « prometteurs » de débouchés extérieurs, a souligné, lundi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

« En revenant aux perspectives de développement des partenariats intra-africains, il convient de noter que le continent africain dispose de ressources naturelles très importantes qui ne sont pas efficacement exploitées, et de potentiels prometteurs de débouchés extérieurs, ce qui lui procure un rôle clé, offrant de multiples opportunités d’investissement« , a dit M. Sadiki lors de la séance inaugurale du deuxième congrès de l’Union des ingénieurs agronomes africains.

Ce congrès, initié sous le thème « la sécurité alimentaire en Afrique face aux défis des changements climatiques et de la croissance démographique« , a été aussi l’occasion pour le ministre de relever que l’affermissement de la coopération Sud-Sud, par le renforcement des capacités et le développement du secteur agricole, demeure l’un des défis les plus importants qui subsistent, alors que la menace d’une crise alimentaire plane toujours dans certaines parties du continent, ce qui justifie l’importance du partage des expériences et expertises dans tous les domaines, en particulier ceux liés au secteur agricole.

Et de poursuivre: « La conjugaison des efforts d’intégration régionale entre les pays du sud en Afrique dans le secteur agricole, la mobilisation de toutes les ressources et la résolution des problèmes liés à l’accès au financement et à la technologie peuvent contribuer de manière significative à la réduction du déficit agricole dont souffre notre continent, et ce à travers l’exploitation optimale des opportunités de commerce et d’intégration qui s’offrent à nous afin d’atteindre et de renforcer durablement la sécurité alimentaire« .

L’ordre du jour de ce 2ème Congrès organisationnel de l’Union des ingénieurs agronomes africains, auquel participent les représentants de plus de 17 pays de l’Afrique, porte l’adoption du statut de l’Union et l’identification de ses structures.

LR/MAP