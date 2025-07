Laâyoune | Lancement de projets d’infrastructures urbaines et sportives pour un investissement de 130 MDH

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une série de projets visant à renforcer les infrastructures urbaines et sportives ont été lancés, mardi à Laâyoune, pour un investissement global de 130 millions de dirhams (MDH), à l’occasion de la célébration du 26e anniversaire de la Fête du Trône.

Ainsi, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné notamment du président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid, de consuls généraux de pays arabes et africains accrédités à Laâyoune et d’élus, a donné le coup d’envoi à ces projets dans l’optique d’améliorer les conditions de vie et de fournir des services de haute qualité aux habitants.

Dans ce cadre, le wali et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi aux travaux d’aménagement d’une piste d’athlétisme et d’un village sportif au quartier “Raha”, dans le but de renforcer les infrastructures dédiées aux jeunes et promouvoir l’activité sportive en milieu urbain.

De même, ils ont lancé une série de projets qui s’inscrivent dans le sillage de mise à niveau urbaine, portant notamment sur l’aménagement d’espaces verts et la mise en place de nouveaux espaces publics dans certains quartiers, en vue d’améliorer la qualité du paysage urbain.

Par la même occasion, il a été procédé au lancement des travaux de réfection des voiries au quartier “25 mars”, en plus de l’aménagement d’une place publique et de nouveaux terrains sportifs de proximité.

Par ailleurs, dans la commune de Dcheira, la délégation officielle avait inauguré un point de lecture qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré de la région.

Mobilisant un montant global de 1,7 MDH sur une superficie totale de plus de 400 m², cette infrastructure culturelle vise à promouvoir la lecture chez les jeunes générations.

LR/MAP