La Première Dame du Salvador visite le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation à Rabat

La Première Dame de la République du Salvador, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, a visité, lundi à Rabat, le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation, relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

La visite de Mme Gabriela Rodriguez De Bukele à ce Centre s’inscrit dans le cadre du partenariat liant la Fondation Lalla Asmaa et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé dans le domaine de la recherche scientifique sur la surdité.

Grâce à cette approche participative et de collaboration entre les deux Fondations, le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation contribue au développement d’un projet de recherche sur les troubles auditifs à moyen et à long termes, avec pour objectif de parvenir à un diagnostic général et précoce sur la base des caractéristiques génétiques.

En effet, le Centre, doté notamment de laboratoires de biologie cellulaire et d’immunologie, de biologie moléculaire et génomique, de séquençage de Nouvelle Génération, et de microbiologie et d’infectiologie, a réalisé des travaux de recherche ayant permis de découvrir les causes génétiques des troubles de l’audition.

A cette occasion, la Première Dame de la République du Salvador a suivi des explications sur les différentes activités du Centre, qui a été fondé avec la vision d’être un pionnier dans le domaine de la recherche médicale appliquée, passerelle entre les découvertes scientifiques issues de la recherche fondamentale et le développement d’applications concrètes pour améliorer la santé humaine.

Il vise à contribuer à l’amélioration des soins de santé du patient à travers le développement de solutions innovantes et durables dans différents domaines (prévention, diagnostic et traitement).

A travers ses multiples activités, le Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation aspire à être reconnu comme un Centre d’excellence où la recherche de pointe et l’innovation convergent pour créer un impact durable, en s’appuyant sur une approche interdisciplinaire et collaborative.

A son arrivée au Centre, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele a été saluée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Azzedine El Midaoui, le Directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, M. Youns Bjijou, le Directeur du Centre Mohammed VI de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Saber Boutayeb, et les membres du comité scientifique de la Fondation.

LR/MAP