La participation démocratique inclusive, un outil de lutte et de prévention contre l’extrémisme violent

La participation démocratique inclusive représente un outil de lutte et de prévention contre l’extrémisme violent, a assuré, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

“La participation démocratique inclusive représente aujourd’hui non seulement un outil de promotion et de perfectionnement de la démocratie, mais également un moyen de lutte et de prévention contre l’extrémisme violent”, a souligné M. Bourita dans une allocution à l’ouverture d’une conférence mondiale sur “la participation démocratique inclusive pour prévenir et contrer l’extrémisme violent”.

Mettant en avant la nécessité de fédérer les efforts en vue de renforcer la cohésion et aider les acteurs locaux à consolider leur résilience face aux conflits et aux divisions, M. Bourita a jugé qu’il ne suffit pas de lutter contre l’extrémisme violent mais qu’il faut aussi le prévenir.

En effet, a-t-il dit, cette prévention nécessite la mise en place de plusieurs outils, notamment l’autonomisation des jeunes et la promotion de l’éducation, l’intégration des femmes dans les initiatives de lutte contre l’extrémisme violent et la mise à contribution des médias et des réseaux sociaux pour qu’ils jouent un rôle clé dans la prévention de l’extrémisme violent.

Après avoir mis en exergue la menace que représente l’extrémisme violent pour les jeunes, “cibles privilégiées des stratégies de recrutement”, M. Bourita a averti que les réponses sécuritaires étaient insuffisantes, ne permettaient pas de s’attaquer aux nombreux facteurs sous-jacents qui alimentent l’extrémisme violent et conduisent cette catégorie à rallier des groupes extrémistes violents.

Face à de telles menaces, M. Bourita a souligné l’importance du “soft power” qu’est une éducation de qualité, pertinente, inclusive et équitable, ainsi que l’impératif d’intégrer une perspective du genre dans les initiatives de prévention de l’extrémisme violent.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la pleine participation des femmes au processus de prise de décisions en matière de sécurité ainsi que sur le rôle essentiel des médias et des réseaux sociaux dans la prévention de l’extrémisme violent, en particulier pour les jeunes.

S’agissant des efforts consentis par le Royaume pour lutter contre l’extrémisme violent, M. Bourita a relevé que le Maroc a mis en place une politique ambitieuse de lutte et de prévention contre ce fléau, ayant contribué à moyen et long termes à une participation démocratique inclusive.

Le Maroc, sous l’impulsion d’une politique forte menée par SM le Roi Mohammed VI, a fait de la consolidation de la démocratie, et plus particulièrement de la participation démocratique inclusive, la pierre angulaire de l’édification d’une société moderne et démocratique. La conviction profonde du Royaume étant qu’il ne pourrait y avoir de développement sans stabilité et de stabilité sans démocratie, a-t-il dit.

Aussi, les multiples réformes engagées dans le cadre de la Haute Vision Royale sur les plans constitutionnel, législatif et réglementaire convergent toutes vers la réalisation d’une participation démocratique inclusive, plus particulièrement des femmes et des jeunes et ce, sur la base du socle commun des instruments internationaux des droits de l’Homme.

“Notre pays est en phase de finaliser son premier Plan d’action national sur les femmes, la Paix et la Sécurité, en application de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité et sur la base d’une approche inclusive et participative associant l’ensemble des Départements ministériels concernés”, s’est félicité M. Bourita.

Plus qu’une simple case à cocher dans la liste des obligations découlant de cette résolution, ce plan d’action se veut un véritable outil de transformation visant à canaliser les efforts pour le renforcement de la résilience des femmes face aux menaces émergentes dans un environnement régional et international de plus en plus complexe, a-t-il expliqué.

Ce plan d’action servira, selon M. Bourita, de cadre de convergence des politiques dans les domaines de la diplomatie préventive, de la médiation, du maintien de la paix, de la promotion d’une culture de paix et d’égalité et de la participation économique des femmes.

De l’avis du ministre, le processus dynamique de réformes en matière des droits de l’Homme et de démocratie mené par le Maroc continue d’aider à prévenir contre l’extrémisme violent et les discours radicaux.

Les travaux de la Conférence mondiale sur la participation démocratique inclusive pour prévenir et contrer l’extrémisme violent, qui se tient en mode hybride, se sont ouverts mercredi à Rabat.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec la Communauté des Démocraties (CdD), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Rabita Mohammadia des Oulémas, cette rencontre se veut une plateforme d’échange autour des défis et des bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent, à travers une participation démocratique inclusive.

Outre M. Bourita, la session inaugurale de cette rencontre s’est déroulée en présence de la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach et du Secrétaire général de la Communauté des Démocraties, M. Thomas E. Garrett, et avec la participation, en mode virtuel, du ministre roumain des Affaires étrangères, M. Bogdan Aurescu, et du Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, M. Ahmed Abbadi.

LR/MAP