La Hongrie soutient le renforcement du partenariat stratégique liant le Maroc et l’UE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Hongrie, qui préside le Conseil de l’Union Européenne jusqu’au 31 décembre, a réaffirmé sa position constante en faveur du renforcement du partenariat stratégique liant le Maroc et l’Union Européenne, selon le Communiqué conjoint signé, mercredi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó.

Le ministre hongrois, en visite au Royaume, a ainsi réitéré la position constante de son pays en faveur du renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union Européenne, réaffirmant l’engagement de la Hongrie à œuvrer pour servir ses intérêts, en renforçant les liens et en élargissant la coopération avec le Maroc à de nouveaux domaines.

Pour sa part, le “Maroc a salué le succès de la Présidence hongroise du Conseil de l’Union européenne et l’adoption de la Déclaration de Budapest sur le nouvel accord européen sur la compétitivité”, indique le Communiqué conjoint.

LR/MAP