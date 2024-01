La Gambie salue les efforts constants du Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi, en faveur du développement de l’Afrique

Partager Facebook

La République de Gambie a salué, jeudi, les efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement du Continent africain.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de la troisième session de la Commission mixte de coopération Maroc-Gambie, coprésidée à Dakhla par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens à l’Etranger, Mamadou Tangara.

Dans ce Communiqué conjoint, les deux parties ont réitéré leur détermination à participer aux efforts de règlement des différends en Afrique, notant avec satisfaction leur totale convergence sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun soulevées.

Les deux ministres ont, en outre, souligné les relations fortes et anciennes de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays, saluant, dans ce sens, l’excellence des liens d’amitié et de respect mutuel qui existent entre leurs Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son frère Son Excellence Adama Barrow, Président de la République de la Gambie.

M. Tangara a, par ailleurs, rappelé la coopération historique, renforcée par la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Banjul, en février 2006, au cours de laquelle huit accords de coopération ont été signés, tout en exprimant la pleine disposition de son pays à exploiter l’énorme potentiel disponible pour renforcer et consolider davantage ce partenariat dans tous les domaines.

Il a, en outre, loué l’engagement résolu du Royaume du Maroc à imprimer une dynamique renouvelée aux liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays, saluant hautement l’ouverture de l’ambassade du Royaume à Banjul, qui consolidera les fondements pour le développement des relations bilatérales.

Pour sa part, M. Bourita a félicité la République de Gambie pour les grands progrès réalisés en matière de développement socio-économique et de réconciliation sous la conduite de Son Excellence le Président Adama Barrow, dont la réélection en décembre 2021 témoigne de la confiance placée en lui par le peuple gambien en vue de poursuivre son œuvre remarquable en faveur de la consolidation de la stabilité politique et de la prospérité, précise-t-on dans le Communiqué conjoint.

LR/MAP