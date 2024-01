INDH | L’éducation, véritable levier de la promotion du capital humain

En concrétisation de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a fréquemment appelé à une éducation inclusive et équitable de qualité, le Royaume est résolument engagé dans la promotion du rôle de l’éducation pour la paix et le développement, indique un communiqué de la Coordination nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ainsi, en célébration de la Journée internationale de l’éducation, l’INDH s’enrôle pleinement dans sa 3ème phase (2019-2023), grâce à son approche participative, intégrée et inclusive à travers une série de projets et actions visant à promouvoir la qualité de l’éducation au niveau national.

Dans ce cadre, plus de 300.000 mille enfants en milieu rural ont été préscolarisés, alors que 110.000 élèves ont été annuellement hébergés au niveau de plus de 1.160 Dar Talib (a), poursuit la même source.

Les actions menées dans ce sens ont également permis d’assurer le transport scolaire au profit de 164.000 bénéficiaires en milieu rural et offrir un soutien scolaire gratuit pour 425.000 élèves afin d’améliorer la qualité des apprentissages notamment dans le cycle primaire.

Ces efforts ont, par ailleurs, donné lieu à l’organisation d’activités parascolaires et d’épanouissement au profit de 540.000 élèves, outre la réalisation de campagnes de la santé scolaire au profit de 120.000 élèves du cycle primaire en milieu rural et la distribution de kits et manuels scolaires à 4,7 millions élèves bénéficiaires dans le cadre de l’initiative Royale “Un million de cartables”, précise la Coordination.

Célébrée cette année sous le thème “Apprendre pour une paix durable”, la Journée internationale de l’éducation, coïncidant le 24 janvier, constitue pour l’INDH une occasion pour renouveler son engagement appuyant les efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports tendant à promouvoir une éducation inclusive et équitable pour tous, conclut le communiqué.

LR/MAP