La FIFA célèbre la Journée mondiale des volontaires

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), M. Gianni Infantino, a souligné, à l’occasion de la Journée mondiale des volontaires, célébrée le 5 décembre, le rôle essentiel qu’ils jouent dans l’organisation des compétitions de la FIFA.

Saluant le soutien qu’apportent les volontaires à l’occasion de la Coupe arabe des nations (Qatar 2021) et dans l’optique de la Coupe du monde de la FIFA, (Qatar 2022), Infantino a également indiqué, dans un communiqué de la FIFA, que la plateforme en ligne de l’instance fédérale est une opportunité idéale qui permet l’implication des volontaires pour participer au monde du football.

« Les volontaires contribuent de façon décisive à faire du football le sport le plus beau et le plus populaire au monde », a déclaré le président, précisant qu’ »Ils sont la force vive du football et nous tenons à leur rendre hommage pour leur formidable soutien et leur dévouement de tous les instants, qui permettent au football de se développer partout dans le monde ».

« En 2022, la FIFA sera au centre de tous les regards lorsque la Coupe du Monde de la FIFA débutera au Qatar. Nous encourageons les volontaires à rejoindre notre grande équipe, qui organisera la plus formidable compétition de football que le monde ait jamais connue », a-il-ajouté.

Pour sa part, la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, a fait part de sa gratitude envers les volontaires qui continuent à s’inscrire sur la plateforme en ligne. Cet engouement traduit la capacité du football à unir les peuples et tirer le meilleur de la société.

« Des jeunes étudiants au volontaire le plus âgé que nous ayons eu à ce jour, un homme de 77 ans, la plateforme a démocratisé le volontariat dans le football en offrant des opportunités à tout un chacun », s’est réjoui Samoura.

Partout dans le monde, de la Lituanie au Qatar, les volontaires ont apporté un soutien essentiel à l’organisation de toutes les compétitions de la FIFA en 2021, au cours desquelles des amitiés se sont nouées et des compétences ont été acquises, le tout dans un esprit de camaraderie, a-t-elle expliqué.

Ce sentiment semble partagé dans le monde entier, notamment au Qatar, vers qui les yeux des amateurs de football du monde entier se tournent aujourd’hui plus que jamais. Plus de 70 000 candidatures ont été reçues de la part d’aspirants volontaires pour la Coupe arabe de la FIFA, dont plus de 5 250 le 29 avril dernier, jour du lancement du programme des volontaires pour cette compétition, a-t-elle précisé.

