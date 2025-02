La Conférence mondiale sur la sécurité routière adopte la Déclaration de Marrakech

Partager Facebook

Les participants à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière ont adopté, jeudi, la Déclaration de Marrakech, une feuille de route ambitieuse visant à renforcer l’engagement international en faveur de routes plus sûres et accessibles à tous.

“Cette déclaration est le fruit d’un effort de collaboration, reflétant les voix et les contributions de toutes les parties prenantes”, a souligné le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, dans son allocution prononcée lors de la séance de clôture de ces assises mondiales, tenues du 18 au 20 février dans la cité ocre.

Ce document, a relevé le ministre, n’est pas seulement “une déclaration d’intention, mais un appel à l’action, une feuille de route pour réaliser des progrès significatifs en matière de sécurité routière dans le monde entier”.

Se félicitant des fortes approbations qu’elle a recueillies parmi les États membres pour sa vision et son orientation, M. Kayouh a indiqué que ce document a intégré les précieuses recommandations formulées pour assurer qu’elle soit véritablement représentative de tous ceux qui sont engagés dans la sécurité routière, gouvernements, villes, société civile, monde universitaire, secteur privé et, surtout, les victimes et leurs familles, qui “nous rappellent le coût humain derrière chaque statistique et nous tiennent pour responsables”.

Cette Déclaration réaffirme les principes essentiels à respecter notamment un leadership fort et une responsabilisation, un financement durable, l’innovation et la technologie, et une collaboration intersectorielle.

Elle met l’accent également sur les défis auxquels sont confrontées les différentes régions, en veillant à ce qu’aucun pays ne soit laissé pour compte dans l’effort collectif pour réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes.

Parmi les principales mesures prévues par la Déclaration de Marrakech figurent l’accélération de la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030, le renforcement des engagements nationaux et internationaux, tout en garantissant un financement durable et intégré de la sécurité routière.

La Déclaration a salué “le leadership du Maroc en matière de sécurité routière”, se félicitant de la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de lancer le Prix international Mohammed VI pour la sécurité routière, réaffirmant ainsi l’engagement du Maroc en faveur de la sécurité routière mondiale.

Les signataires de la Déclaration ont appelé à investir dans des infrastructures plus sûres et à promouvoir des systèmes sûrs, la technologie et la mobilité durable, lit-on dans le texte de la Déclaration qui met aussi l’accent sur la nécessité d’intensifier la coopération internationale et le renforcement des capacités, en particulier dans les pays à faible revenu, avec un accent particulier sur l’Afrique.

Les participants ont invité l’Assemblée générale des Nations Unies à adopter une résolution promouvant la Déclaration de Marrakech et appelé l’OMS à suivre les progrès réalisés dans le cadre des engagements pris lors de cette Conférence ministérielle mondiale.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a été organisée par le ministère du Transport et de la Logistique en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé.

LR/MAP