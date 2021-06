La 14è Conférence générale de l’ICESCO en décembre prochain en Égypte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 14è Conférence générale de l’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) se déroulera en décembre prochain en Égypte.

Le Directeur général de l’organisation, M. Salem Ben Mohamed El Malek, a participé, par vidéoconférence, à la première réunion du Comité supérieur chargé de l’organisation de la prochaine conférence générale de l’ICESCO en Égypte, qui s’est déroulée dimanche au Caire, indique l’organisation dans un communiqué.

A cette occasion, M. El Malek a souligné la nécessité de l’inclusion des thématiques de l’éducation, la culture, l’enseignement, les sciences, l’archéologie et la paix dans les activités accompagnant la Conférence générale et la réunion du Conseil exécutif afin de bénéficier de l’expérience pionnière de l’Égypte dans ces domaines.

Il a également fait état de la volonté de l’organisation de poursuivre la coopération avec l’Égypte, notamment au niveau des programmes et des activités de l’Année de la Femme 2021 de l’ICESCO.

De son côté, le ministre égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et président du Comité national pour l’éducation, les sciences et la culture, M. Khaled Abdel Ghaffar a mis en relief l’important rôle joué par l’ICESCO dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture dans son pays, insistant sur la nécessité de soutenir la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique, de technologie, des sciences et d’innovation.

Il a également appelé à la préservation du rôle créatif de l’Organisation en termes de réalisation de la paix et du développement humain.

La réunion a été consacrée à l’examen des thèmes proposés à la discussion en marge de la Conférence générale, à savoir l’année de l’ICESCO pour les femmes, le programme de l’organisation pour les jeunes professionnels, les premier et deuxième Sommets des sciences, de la technologie et de l’innovation de l’Organisation, ainsi que le premier Forum régional sur la science ouverte dans les pays arabes.

Ont également été évoqués, les procédures administratives et logistiques inhérentes à la conférence, ainsi que les organisations nationales, les autorités et les ministères proposés pour participer aux activités de la conférence, outre l’organisation d’une exposition qui reflète les intérêts de l’ICESCO dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout en prenant toutes les mesures de précaution et de prévention pour faire face à la pandémie de coronavirus.

La réunion a aussi abordé des propositions pour le programme scientifique, qui se tiendra en marge de la conférence générale et comprendra l’internationalisation de l’enseignement, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les emplois de l’avenir, la recherche scientifique et l’industrie, ainsi que les incubateurs d’entreprises dans le domaine de l’intelligence artificielle, conclut le communiqué.

LR/MAP