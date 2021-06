Investissement responsable | Sogécapital Gestion signe les PRI soutenus par l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

De g à d: Karim El Hnot, DG de Sogécapital Gestion & Fiona Reynolds, Directrice Générale des PRI

Sogécapital Gestion, filiale de Société Générale Maroc, acte son adhésion au réseau des Principes pour l’Investissement Responsable (Principles for Responsible Investment – PRI) soutenus par les Nations Unies.

Société Générale Maroc a le plaisir d’annoncer la signature, par sa filiale Sogécapital Gestion, des Principes pour l’Investissement Responsable (Principles for Responsible Investment – PRI) soutenus par les Nations Unies. En adhérant à ces principes, Sogécapital Gestion devient officiellement la première institution financière du Maroc signataire de ces PRI, rejoignant ainsi plus de 4.000 gérants d’actifs, propriétaires d’actifs (Asset owners) et prestataires de services financiers parmi les plus importants au monde.

Cet engagement de Sogécapital Gestion traduit sa volonté de promouvoir l’investissement responsable et citoyen en intégrant, dans ses stratégies d’investissement, des critères extra-financiers d’ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG). Dorénavant, ces critères ESG feront partie intégrante des processus de sélection et de gestion des actifs composant les portefeuilles gérés par Sogécapital Gestion.

La société de gestion s’engage également à demander aux sociétés dans lesquelles elle investit, de faire preuve de transparence sur les questions relatives aux critères ESG. Elle devra promouvoir l’acceptation et l’application de ces Principes dans son éco système et oeuvrer à améliorer la mise en place effective des Principes.

Enfin, Sogécapital Gestion devra rendre compte au PRI, des activités menées dans ce sens et des progrès réalisés d’une manière transparente et régulière. En contrepartie, Sogécapital Gestion bénéficiera du soutien du réseau PRI, réseau mondial d’institutions financières qui travaillent ensemble pour promouvoir et intégrer les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) dans leurs process de décisions d’investissement, à travers notamment des formations de très haut niveau, ainsi que des échanges sur les Best Practices dans ce domaine.

«L’équipe Sogécapital Gestion est très fière d’intégrer le réseau des signataires des Principes pour l’Investissement Responsable soutenus par les Nations Unies et de s’engager, à l’instar de Société Générale Maroc, résolument, dans la finance du 21ème siècle. Une finance qui mesure l’impact environnemental et sociétal de nos décisions d’investissements et qui œuvre à promouvoir un monde meilleur pour les générations futures», a déclaré Karim El Hnot, Directeur Général de Sogécapital Gestion. Ce à quoi a répondu Fiona Reynolds, Directrice Générale des Principes pour l’Investissement Responsable: «Nous sommes ravis d’accueillir Sogécapital Gestion au sein des PRI. Leur reconnaissance de l’importance de l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement envoie un message positif aux autres gestionnaires d’actifs. La finance durable est clairement la voie à suivre».

LR