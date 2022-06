Inauguration à Casablanca de l’extension du site Safran Nacelles Morocco

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré, mardi à Casablanca, l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avions.

Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, du Directeur Général de Safran, Olivier Andriès, du Président de Safran Nacelles, Vincent Caro, et du Président du conseil d’administration de Safran Nacelles Morocco, Hamid Benbrahim El Andaloussi, cette extension de 6.000 m2 sera réservée à la production de nacelles pour les Airbus A320neo et les avions d’affaires haut de gamme Gulfstream G700/G800.

Ce déploiement, qui a nécessité une enveloppe de 115 millions de dirhams, vise également à accompagner le plan de développement industriel de l’usine pour davantage d’efficacité et de performance afin d’augmenter les cadences de production des nacelles demandées par les clients.

Avec l’intégration des meilleurs standards de l’industrie aéronautique, Safran Nacelles Morocco devient ainsi le site de référence de Safran au Maroc et entre dans l’ère du “Manufacturing 4.0” avec une volonté forte de digitaliser ses processus de production et de réduire son empreinte environnementale.

En vertu de ces ambitions, Safran Nacelles Morocco a doté ses installations d’équipements de pointe tels qu’un autoclave de grande taille, des stations de travail ergonomiques, des machines d’usinage ou encore des robots et cobots de dernière génération. Le site a également doublé la superficie d’une salle dédiée à la fabrication de pièces en matériaux composites, passant de 1.800 m2 à 3.600 m2.

Sur le plan des ressources humaines, Safran Nacelles Morocco forme, dans le cadre de son développement, 850 salariés qualifiés en fabrication en composites et en assemblage de nacelles afin qu’ils développent de nouvelles compétences notamment en ingénierie. Une centaine de nouveaux collaborateurs viendront d’ici la fin de l’année renforcer l’effectif de la société.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mezzour s’est félicité du partenariat exceptionnel entre Safran et l’écosystème de l’industrie aéronautique marocaine à l’origine de ce nouvel investissement à la pointe de la technologie, ajoutant que le leader mondial a accompagné la montée en gamme et en compétences de cette industrie nationale.

« Il s’agit du site le plus important de Safran Nacelles dans le monde et nous sommes fiers des compétences marocaines qui ont permis aux investisseurs dans l’industrie, de manière générale, et dans l’aéronautique, en particulier, de renforcer leur empreinte au Maroc et de faire confiance à notre pays pour aller encore plus loin et monter en gamme« , a poursuivi le ministre.

M. Mezzour a également relevé l’intérêt que porte Safran à la plateforme aéronautique marocaine et au capital humain qui contribue au renforcement de la compétitivité du secteur et l’intégration de métiers à plus forte valeur ajoutée, affirmant que le Maroc entre dans une nouvelle ère de l’industrie aéronautique qui fera de lui un centre technologique et d’excellence et lui permettra de se positionner comme acteur majeur de niveau mondial.

« Ce nouvel investissement confirme la volonté de Safran de se développer durablement au Maroc« , a, pour sa part, déclaré le Directeur Général de Safran, Olivier Andriès, insistant sur le volet de l’innovation et de l’excellence opérationnelle qui sont les clés pour les clients de Safran.

Et d’ajouter que « l’implantation du Groupe dans le Royaume est stratégique et nous savons pouvoir compter sur les autorités marocaines et sur un personnel qualifié grâce au partenariat avec l’Institut des Métiers de l’Aéronautique« .

« Ce site va constituer une partie primordiale de notre écosystème industriel, pas simplement dans le domaine des nacelles, mais Casablanca revêt pour nous une importance considérable pour l’ensemble du Groupe Safran et de nos activités aéronautiques qui comptent 3.400 collaborateurs au Maroc« , a-t-il conclu.

Dans le but de contribuer à réduire de 30% les émissions de CO2 des installations Safran dès 2025, le site se dote d’une centrale électrique dont l’énergie sera fournie par 3.000 panneaux photovoltaïques installés sur la nouvelle extension ainsi qu’en ombrière du parking. Opérationnelle en août 2022, elle produira 20% de l’électricité du site et permettra une économie de 2.000 tonnes de CO2 chaque année.

Cette cérémonie inaugurale a été marquée par la présence du Wali de la Région Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch, du Gouverneur de la Province de Nouaceur, Abdallah Chater, du Président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, et du Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj.

Créé en mars 2005, Safran Nacelles Morocco est le plus grand site de production aéronautique au Maroc. Il est spécialisé dans la fabrication de matériaux composites et l’assemblage de nacelles (entrée d’air, capot moteur et inverseurs de poussée) et de ses sous-ensembles. Grâce à son ancrage sur le territoire, la société a développé une chaîne logistique locale avec l’accompagnement du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales.

LR/MAP