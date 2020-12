Guerguarat | Les Marocains de Wallonie et de Luxembourg se mobilisent pour la défense de la cause nationale

La communauté marocaine résidant dans la région de Wallonie en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg a organisé, dimanche à Liège, une manifestation pour soutenir les initiatives du Royaume visant à défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale et les constantes de la Nation.

Dans un élan de mobilisation citoyenne et dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par les autorités publiques belges, les Marocains de Wallonie et du Grand Duché de Luxembourg, rejoints en force par les amis du Maroc parmi les Belges et les Luxembourgeois d’horizons multiples, ont exprimé leur soutien à l’intervention efficace des Forces Armées Royales pour sécuriser le passage d’El Guerguarat et mettre fin aux actes de brigandage et de banditisme perpétrés par les milices du polisario.

Ils ont également dénoncé les manœuvres récurrentes et les provocations des séparatistes et de leurs soutiens visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité du Royaume.

Brandissant les drapeaux et entonnant l’hymne national et des chants patriotiques, les manifestants ont fait part à cette occasion de leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et leur fierté pour toutes les initiatives prises par le Souverain pour le rayonnement et la grandeur du Maroc.

Sous le slogan “Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc”, cette manifestation a été aussi l’occasion pour les Marocains de ces régions de souligner la pertinence des choix politiques assumés courageusement par le Royaume dans la gestion du conflit artificiel autour du Sahara marocain, particulièrement la proposition d’autonomie qui constitue un hymne à la paix et à la concorde nationale.

Les manifestants ont à cet égard exprimé leur mobilisation pour faire échouer tous les plans des adversaires du Royaume tendant à saper les efforts déployés en vue d’une solution politique à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté marocaine.

LR/MAP