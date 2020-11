Guergarate | La Chambre des représentants souligne la légitimité des actions du Maroc

Partager Facebook

La Chambre des représentants a souligné, vendredi, la légitimité des actions menées par le Maroc, dans le cadre des références juridiques internationales et de l’exercice du droit à instaurer la sécurité à Guergarate.

La Chambre des représentants a exprimé, dans un communiqué, sa fierté quant aux décisions prises par le Maroc pour faire face aux manœuvres désespérées à Guergarate, faisant part de son soutien à l’intervention légitime pour ratisser cette zone, empêcher toute tentative de terroriser les citoyens et assurer la circulation fluide des marchandises à destination des frontière maroco-mauritaniennes.

Se félicitant de toutes les décisions visant à rétablir la situation normale, la Chambre des représentants a salué la récente opération non-offensive menée par les Forces armées royales, sur une sage décision souveraine et conformément à la résolution 2.548 du Conseil de sécurité, qui a mis en garde contre les violations commises dans la région et leurs répercussions.

Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, restera uni face à toutes les manœuvres et pratiques visant à entraver le trafic normal ou à altérer le statut juridique et historique à l’est du dispositif de défense, poursuit la même source.

Les représentants de la nation ont salué et fait part de leur soutien aux mesures responsables et courageuses prises par les Forces armées royales, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR.

Suivant les évolutions avec un grand intérêt, les représentants de la nation affirment leur disponibilité à faire face à toutes les manœuvres et à investir toutes les capacités disponibles au niveau parlementaire et dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour porter la voix sincère et juste du Maroc auprès des différents organisations et forums parlementaires régionaux et internationaux, assure le communiqué.

LR/MAP