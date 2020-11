El Guergarate | L’intervention du Maroc, un droit “légitime” et “pas négociable”

L’intervention du Maroc pour mettre fin aux provocations des milices du “polisario” à El Guergarate est un droit naturel, légitime et pas du tout négociable, a analysé l’académicien marocain établi aux Emirats Arabes Unis, Mohamed Al-Bichari.

La réaction légitime du Maroc au niveau de son Sahara ne peut être négociable et “il est grand temps pour la communauté internationale de savoir que le polisario n’est qu’une bande criminelle qui bloque la route aux commerçants mais qui, de l’autre côté, facilite le flux d’armes vers les groupes terroristes dans les pays subsahariens et au nord du Mali”, a-t-il déclaré à la MAP en réaction à l’intervention du Maroc pour rétablir la libre circulation civile et commerciale au passage d’El Guergarate.

L’académicien marocain a rappelé l’implication avérée du polisario aux côtés des groupes jihadistes, tels “Al-Qaïda au Maghreb islamique”, faisant observer que ce n’est pas la première fois que le polisario viole et foule aux pieds tous les accords, quel qu’en soit le genre.

Légitimement, le Maroc a le plein droit de riposter et de libérer la zone en question, a-t-il poursuivi, ajoutant que l’image du polisario se décline depuis longtemps en trois points : le trafic d’armes et la traite des êtres humains; le trafic de drogue provenant de l’Amérique latine et, enfin, la collusion avec les groupes jihadistes.

M. Al-Bichari a conclu que les peuples arabes et islamiques et ceux du monde entier se tiennent aux côtés du Maroc dans la défense de son droit légitime.

LR/MAP