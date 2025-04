Gitex Africa | Akhannouch plaide pour une IA éthique et respectueuse des droits de l’Homme

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc s’engage activement dans le plaidoyer en faveur d’une Intelligence artificielle (IA) éthique, respectueuse des droits de l’Homme et au service de l’intérêt général, a affirmé lundi à Marrakech le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’ouverture du “GITEX Africa Morocco”, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a souligné que “le Royaume s’implique fortement dans les forums internationaux pour défendre une IA éthique, inclusive et réglementée, respectueuse des droits humains, protégeant la confidentialité des informations et des données personnelles, et servant l’intérêt général”.

Dans une intervention vidéo pré-enregistrée, le Chef du gouvernement a ajouté que “face à la montée de diverses pratiques répréhensibles, notamment les cyberattaques, nous devons aujourd’hui réfléchir collectivement aux mécanismes de renforcement de notre sécurité informatique pour protéger nos systèmes contre ces comportements non éthiques”.

Il a cité, à cet égard, le récent sommet sur l’IA durant lequel le Maroc a exprimé une position claire en affirmant que l’Afrique ne doit pas être un simple terrain d’expérimentation, mais un acteur, un décideur et un producteur.

M. Akhannouch a par ailleurs relevé que, grâce aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a opté depuis des années pour la digitalisation, en considérant ce chantier comme une priorité nationale à travers le lancement de la stratégie “Maroc Digital 2030”. Cette stratégie repose sur deux piliers fondamentaux, à savoir la création d’une administration numérique au service du citoyen et de l’entreprise, et la promotion d’une économie numérique génératrice de richesse, stimulante pour l’innovation et créatrice d’emplois, a-t-il ajouté.

Il a également évoqué le lancement de plusieurs initiatives par le Maroc, y compris la signature d’accords avec des entreprises numériques mondiales pour renforcer le capital humain national et attirer les investissements, la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux start-ups, le renforcement des offres offshore, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, ainsi que l’élaboration d’un cadre réglementaire propice à l’innovation, notamment pour faciliter l’accès des start-ups aux marchés publics dans le futur.

Mettant l’accent sur l’importance de placer la technologie numérique au centre d’une transformation profonde et d’en faire un levier de compétitivité et un outil de justice sociale, il a signalé que l’Afrique ne doit pas se contenter de suivre le mouvement mondial, mais devait au contraire devenir un acteur en participant, en réfléchissant et en innovant, tout en s’inscrivant dans un cadre de coopération et d’intégration.

Il a dans ce sens souligné la nécessité pour le continent de développer davantage ses infrastructures numériques, de connecter le monde rural à Internet et de former les jeunes talents en matière d’intelligence artificielle et de données, notant que le Maroc défend cette orientation parce que “nous voulons un continent qui ne subisse pas l’impact des révolutions numériques, mais qui les exploite et les canalise au service de ses populations”.

GITEX Africa constitue ainsi un point de rencontre entre le présent et le futur, ainsi qu’un espace d’échange d’idées entre les acteurs africains pour jeter les jalons de la coopération dans le domaine numérique, a-t-il poursuivi, plaidant pour unifier les efforts pour que les pays africains trouvent dans le numérique un outil d’émancipation et de souveraineté.

Porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence du développement du digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.

LR/MAP