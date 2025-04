Gitex Africa | « Le Maroc aspire à concevoir et à façonner la technologie » (Seghrouchni)

Le Maroc ne se contente plus de consommer la technologie, mais aspire à la concevoir et à la façonner, a affirmé, lundi à Marrakech, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, à l’ouverture de la 3è édition du GITEX Africa Morocco 2025.

“Pour atteindre cet objectif, le Maroc, sous les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a lancé Digital Morocco 2030, une stratégie nationale claire et structurée visant à transformer en profondeur l’écosystème numérique du Royaume”, a souligné la ministre lors de la séance d’ouverture, marquée par la présence d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Elle a expliqué que cette stratégie nationale repose sur deux piliers stratégiques, à savoir la numérisation des services publics selon une approche visant à rapprocher l’administration des citoyens et des entreprises, et la dynamisation de l’économie numérique, en soutenant l’esprit d’entreprise, en stimulant l’innovation et en créant des emplois à haute valeur ajoutée.

“Mais cette transformation ne repose pas uniquement sur une vision. Nous la catalysons par l’action”, a-t-elle affirmé.

Evoquant cette 3é édition de GITEX Africa, elle a fait observer que ce rendez-vous technologique et entrepreneurial, désormais le plus grand du continent, vient souligner l’importance croissante de l’économie numérique, qui représente aujourd’hui 15 % du PIB mondial, soit environ 6.500 milliards de dollars.

Conscient de l’importance de cette révolution numérique, le Royaume participe activement à l’élaboration des bases d’un avenir où la digitalisation, et, à travers elle, l’intelligence artificielle profitera à tous, a souligné Mme Seghrouchni.

“Près de 40 % des startups participantes à cette édition du GITEX Africa Morocco intègrent l’Intelligence artificielle dans leurs produits et services de base”, a-t-elle enchaîné, relevant que ce chiffre reflète un changement profond et une transformation de l’architecture même de l’innovation.

La cérémonie d’ouverture de la 3e édition de GITEX Africa Morocco, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L’édition de cette année, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Ce rendez-vous annuel marque ainsi une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume du Maroc en tant que plateforme incontournable de l’innovation numérique en Afrique.

Le salon met en lumière les secteurs technologiques à fort impact tels que l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech, à travers l’organisation de panels sectoriels et la conclusion de partenariats stratégiques favorisant l’intégration de l’Afrique dans l’économie numérique mondiale.

