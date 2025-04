Marrakech | Ouverture de la 3è édition du GITEX Africa Morocco 2025

Partager Facebook

La troisième édition du GITEX Africa, plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent, s’est ouverte, lundi à Marrakech, en présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays.

La cérémonie d’ouverture de ce grand événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention vidéo pré-enregistrée du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

L’édition de cette année du GITEX Africa se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.

Ce rendez-vous annuel marque ainsi une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume du Maroc en tant que plateforme incontournable de l’innovation numérique en Afrique.

Porté par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec l’Agence du Développement du Digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.

L’un des temps forts de cette édition sera le sommet “Africa Future Connectivity”, une plateforme exclusive réunissant les géants des télécoms, du cloud computing et des centres de données.

Ce sommet explorera l’impact du haut débit, du déploiement de la 5G et des technologies cloud, tout en encourageant les partenariats public-privé pour structurer l’avenir numérique du continent.

Le Diaspora Studio, un espace dédié à la mise en réseau des talents africains à l’échelle mondiale, est également prévu avec comme ambition de favoriser les opportunités d’investissement, les partenariats transfrontaliers et le transfert d’expertise entre la diaspora et les écosystèmes technologiques locaux.

GITEX Africa Morocco met aussi à l’honneur l’EdTech, l’AgriTech, la HealthTech et la SportsTech. Une approche qui renforce l’ambition de faire de la technologie un levier de transformation socio-économique en Afrique.

LR/MAP