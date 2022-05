Gabon | Le FMI conditionne son aide à la publication du rapport de gestion des fonds Covid

Partager Facebook

Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Gabon, Boileau Loko, a indiqué que le décaissement d’un nouvel apport financier en faveur du Gabon (104 milliards de francs CFA) est conditionné par la publication du rapport d’audit sur la gestion des fonds Covid-19.

Le FMI et les autorités gabonaises ont convenu de la nécessité d’accélérer les réformes structurelles, des finances publiques et de gouvernance afin de renforcer les recettes intérieures et la gestion des finances publiques. A cet effet, l’institution financière internationale a émis des clauses sur les prochains financements.

« Le décaissement de la prochaine tranche du programme (le Mécanisme élargi de crédit) estimée a près de 104 milliards de francs FCFA est conditionnée par la publication du rapport sur la gestion des fonds covid-19 et la publication des noms et nationalités des bénéficiaires des marchés publics », a dit M. Boileau Loko, au cours d’une conférence de presse tenue vendredi à la représentation nationale de l’institution financière.

« Nous n’irons pas au conseil d’administration si ces deux actions que nous attendons ne sont pas exécutées. La première, c’est la publication du rapport sur les dépenses Covid-19. Et, la deuxième mesure est la mise en place d’un arrêté qui fait que chaque fois qu’il a un soumissionnaire aux marchés publics, son nom et sa nationalité soient publiés », a-t-il exigé.

Cette rencontre a aussi permis de faire le bilan des discussions entre les émissaires de l’institution internationale et le gouvernement gabonais, sur la première et la deuxième revue de l’accord au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC).

« La Mission a eu des discussions fructueuses avec les autorités sur les mesures à prendre pour améliorer la mise en œuvre du programme, et achever les premières et deuxièmes revues, ainsi que sur les politiques et les réformes structurelles, qui pourraient constituer la base du programme pour le reste de l’année 2022 », a expliqué le chef de mission.

LR/MAP