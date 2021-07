France | Près de 60% des Français ont reçu au moins une dose de vaccins anti-Covid

Partager Facebook

Près de 60% de la population française a reçu au moins une dose de vaccins anti Covid-19, selon les données sanitaires publiées dimanche soir.

“Bientôt 40 millions de primo-vaccinés. On avance. Ne relâchons pas nos efforts. Faites-vous vacciner”, a écrit le président français Emmanuel Macron sur Twitter.

Ce seuil devrait être franchi dès ce lundi, étant donné que plus de 39,94 millions de Français, soit 59,2% de la population, ont reçu au moins une première dose d’un vaccin anti-Covid.

À ce jour, quatre vaccins sont autorisés en France, à savoir Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen, d’après le gouvernement.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, près de 50% des Français, soit 33,2 millions de personnes, disposent d’un schéma vaccinal complet.

Le premier ministre français Jean Castex avait confirmé mercredi dernier le nouvel objectif de l’exécutif visant à atteindre les 40 millions de vaccinés contre le Covid-19 fin juillet, avec un mois d’avance, et 50 millions fin août, alors que le pays affronte une nouvelle flambée épidémique.

Mais face à une flambée des contaminations et la propagation du variant Delta, plus virulent et 60% plus contagieux, la France, qui fait face à une 4ème vague épidémique, a mis en place de nouvelles mesures contraignantes, notamment l’extension du pass sanitaire et l’obligation de la vaccination pour certaines professions.

Un projet de loi controversé en ce sens a été définitivement adopté par le parlement dans la nuit de dimanche à lundi.

