Entretiens à Rabat entre M. Mayara et le vice-président du Salvador

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le vice-président de la République du Salvador, Felix Ulloa, actuellement en visite de travail au Maroc.

Au début de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la qualité des relations politiques liant le Maroc et le Salvador, qui se sont consolidées après l’inauguration de l’ambassade du Salvador à Rabat en octobre dernier et ce, dans le cadre de la dynamique d’évolution marquant les relations d’amitié et de coopération bilatérale, et à la faveur de la sollicitude de SM le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, indique mardi un communiqué de la deuxième Chambre.

L’accent a été mis sur l’importance d’oeuvrer pour le renforcement du partenariat économique bilatéral et le développement des échanges commerciaux dans différents domaines, en vue de les hisser au niveau des liens politiques solides entre les deux pays, a souligné le communiqué.

Dans ce sillage, MM. Mayara et Ulloa ont relevé que le Maroc et le Salvador bénéficient d’un positionnement géopolitique remarquable et disposent d’un grand potentiel de coopération notamment dans les domaines de l’agriculture, les énergies renouvelables, l’infrastructure, le logement et le tourisme, en plus des opportunités offertes par la feuille de route de coopération quadriennale signée par les deux pays en juin 2019.

M. Mayara a souligné, à cet égard, que la dimension parlementaire devrait occuper une place de choix dans la dynamique remarquable des relations bilatérales, affirmant que la Chambre des conseillers, de par son poids constitutionnel et ses spécificités en termes de structure, prérogatives et attributions d’ordre économique et social, est pleinement disposée pour accompagner le processus de développement de ces relations et appuyer toutes les initiatives de nature à en fortifier les fondements.

La volonté de développer les relations entre le Maroc et le Salvador procède de l’attention particulière que la Chambre des conseillers porte à la question de la coopération Sud-Sud en tant que choix stratégique du Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi, a expliqué M. Mayara, notant que la deuxième Chambre a acquis une large expérience en matière d’accueil et de pilotage des rencontres de dialogue multipartite avec les Etats de l’Amérique latine.

S’agissant de la question du Sahara, le président de la Chambre des conseillers a exprimé sa gratitude “pour la noble position de la République du Salvador vis-à-vis de la cause nationale, notamment après le retrait de sa reconnaissance de la république fictive en juin 2019”, se félicitant du soutien renouvelé du Salvador à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’Initiative marocaine d’autonomie comme solution unique, réaliste, pacifique et crédible au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Lors de cette entrevue, le responsable salvadorien a transmis à M. Mayara une invitation du président de l’Assemblée législative du Salvador, pour effectuer une visite de travail à ce pays ami.

LR/MAP