Entrepreneuriat | L’ADA lance la 2ème édition du Concours National ‘Agriyoung Innovate’

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a annoncé, mercredi, le lancement de la 2ème édition du Concours National “Agriyoung Innovate”, en partenariat avec le Korean-World Bank Partnership Facility et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir.

Cette deuxième édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ambitieux de l’entrepreneuriat des jeunes, qui constitue l’un des principaux axes de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, portée par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et du Développement Rural, indique l’ADA dans un communiqué.

Ouvert aux jeunes marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, l’objectif de ce concours est d’identifier, de sélectionner et d’accompagner des porteurs de projets innovants dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente, ajoute la même source.

“Agriyoung Innovate#2” est un challenge qui vise à mettre l’innovation au service de l’agriculture marocaine et à dynamiser l’entrepreneuriat rural. À travers ce projet pilote qui se déroulera en 4 principales étapes, l’ADA et ses partenaires aspirent apporter un fort appui à ces jeunes porteurs de solutions innovantes, nécessaires à la modernisation du secteur agricole et de contribuer à la création d’un écosystème favorable à l’insertion professionnelle de la jeunesse marocaine.

La 1ère étape de cette édition porte sur le lancement d’un appel à projets pour la sélection d’un minimum de 20 projets innovants dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente. La 2ème étape consiste en un accompagnement des porteurs de projets sélectionnés à travers une formation intensive, sur mesure, étalée sur 5 mois, des sessions de mentorat et de pitch et une mise en réseau. Les porteurs des projets bénéficieront également d’un accès au Fablab, au laboratoire de biochimie et à la ferme expérimentale de l’UM6P pour développer leurs prototypes.

La 3ème étape sera dédiée au Demo Day, journée pendant laquelle les porteurs de projets sélectionnés auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un comité composé d’experts, d’investisseurs, de business Angels et de partenaires dans le domaine de l’agriculture et de l’AgriTech. A l’issue de cette étape, trois projets seront primés.

La 4ème et l’ultime étape, quant à elle, portera sur l’accompagnement à la mise en œuvre des projets gagnants à travers un programme post-accompagnement dédié englobant les démarches de création d’entreprise, l’approfondissement du business model et du business plan pour décrocher un premier client ou lever un fonds et la mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial de l’UM6P.

A ce titre, l’ADA et ses partenaires invitent vivement les jeunes porteurs de projets motivés et intéressés à soumettre leurs candidatures sur le site web : www.agriyounginnovate.ma et ce, avant le 28 février 2024 à minuit.

