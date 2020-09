El Otmani appelle à concentrer les efforts de tous les secteurs pour faire face aux Covid-19

Partager Facebook

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souligné, jeudi, l’importance de concentrer les efforts de tous les secteurs pour faire face aux répercussions sociales et économiques de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Otmani a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs et les priorités de la période délicate que traverse le Maroc, en référence à l’importance des décrets examinés et approuvés par le Conseil.

Il a également appelé tous les départements ministériels à accélérer la mise en œuvre des dispositions des cinq décrets approuvés et à prendre des mesures et des décisions servant l’intérêt des citoyens et des entreprises.

El Otmani a dans ce sens précisé que certains de ces décrets s’inscrivent dans le cadre de la priorité sociale, et se rapportent à l’élargissement de la couverture sanitaire et du système de retraite au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des non-salariés exerçant une activité privée, à savoir les huissiers de justice et les guides touristiques.

Il s’agit de même d’un autre décret qui concerne la priorité économique à travers le soutien de certains secteurs affectés par les répercussions de la pandémie de coronavirus (Covid-19), en l’occurrence le secteur du tourisme, en plus du décret relatif à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi sur la simplification des procédures et des formalités administratives, ayant un rapport direct avec la priorité de développement du système de gouvernance et de réforme de l’administration, a-t-il précisé.

Le Chef du Gouvernement a noté qu’il s’agit de trois priorités pour lesquelles le gouvernement est engagé dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations royales contenues dans les deux derniers discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, et la poursuite de l’exécution des dispositions du programme gouvernemental.

El Otmani a par ailleurs souligné l’importance de la réunion du Conseil de gouvernement marquée par l’adoption de cinq projets de décrets liés aux priorités contenues dans les Hautes orientations royales issues des deux derniers discours du Trône et du 20 Août.

