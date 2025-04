Doha | Ouverture de la conférence Facilitation de l’OACI avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la conférence internationale Facilitation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont débuté, lundi à Doha, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette conférence, placée sous le thème “Faciliter l’avenir du transport aérien”, par une importante délégation conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Réunissant des représentants d’autorités spécialisées et des experts du transport aérien des quatre coins du monde, cette rencontre vise à examiner les dernières évolutions dans le domaine de la facilitation du transport aérien et consolider la coopération à même d’élaborer une stratégie mondiale en la matière, capable de s’adapter et de répondre aux mutations rapides du secteur de l’aviation civile.

Lors de cet événement, qui se poursuit jusqu’au 17 courant, les conférenciers se pencheront sur plusieurs thématiques et échangeront notamment autour du rôle des facilités en matière de transport aérien dans le soutien à la croissance de l’industrie aéronautique, tout en explorant des approches innovantes pour un développement durable du secteur.

Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l’adoption d’une déclaration ministérielle sur la facilitation de l’aviation civile, en vue de renforcer les services de transport aérien pour garantir des prestations fiables et fluides pour tous, tout en orientant les politiques publiques vers les enjeux clé en lien avec les facilités, afin d’atteindre l’objectif stratégique de l’OACI relatif à la sûreté et à la facilitation.

Par ailleurs, une exposition spéciale sera organisée à cette occasion, pour mettre en avant les réalisations des pays et des entités participantes, ainsi que leurs efforts dans le domaine des facilités du transport aérien, outre la présentation des équipements et des systèmes destinés à améliorer l’expérience des passagers.

LR/MAP