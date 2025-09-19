Dialogue Stratégique Maroc-Chine | Signature du Mémorandum d’entente entre les Ministères des Affaires étrangères

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue chinois, Wang Yi, ont procédé, vendredi à Pékin, à la signature d’un Mémorandum d’Entente établissant un mécanisme de Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Cet instrument, qui va enrichir l’arsenal juridique régissant les relations liant les deux pays, s’inspire du contenu de la Déclaration Conjointe de Partenariat Stratégique, signée le 11 mai 2016 à Pékin, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et S.E.M Xi Jinping, Président de la République de Chine.

L’importance de ce texte réside dans sa finalité de restructurer le dialogue de haut niveau entre Rabat et Pékin, fondé sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Il vise à renforcer la coordination et la communication entre les diplomaties des deux pays sur les questions d’intérêt commun et à tous les niveaux.

La mise en place de ce mécanisme institutionnel marque un nouveau jalon dans le renforcement des relations bilatérales liant les deux pays amis et partenaires stratégiques, et permettra de consolider davantage les liens historiques entre Rabat et Pékin.

