Dialogue social | Akhannouch reçoit une délégation de la Confédération Démocratique du Travail

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, une délégation de la Confédération Démocratique du Travail (CDT), conduite par le premier vice-secrétaire général de la centrale syndicale, Khalid Alami Lahouir.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du round d’avril du dialogue social, a permis d’aborder les mécanismes à même d’améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et de répondre aux aspirations de la classe des travailleurs, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

L’accent a également été mis sur l’attachement du gouvernement à promulguer une série de textes importants, dont le code du travail et la loi relative à l’exercice du droit de grève, dans le cadre d’une approche participative, et ce en droite ligne de l’engagement gouvernemental pour l’institutionnalisation du dialogue social, érigé en choix stratégique conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI et en respect des engagements sociaux contenus dans le programme gouvernemental, ajoute la même source.

Tout en appelant à poursuivre les discussions dans un climat de confiance, le Chef du gouvernement a souligné que le gouvernement a veillé, à travers le PV de l’accord du 30 avril 2022, à consacrer une approche nouvelle du dialogue social et s’est attaché à son institutionnalisation, afin d’en faire une base solide et un espace permanent pour l’examen de l’ensemble des revendications et le rapprochement des points de vue des différents partenaires.

Il a ajouté que le gouvernement s’est attelé à consolider un ensemble d’acquis et à mettre en œuvre de nombreux engagements contenus dans l’accord d’avril dernier, en dépit de la conjoncture économique et des contraintes actuelles, relevant que les résultats importants réalisés jusqu’à présent dans le cadre du dialogue social sectoriel, traduisent le respect des engagements gouvernementaux, souligne le communiqué.

Cette réunion a connu la présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Younes Sekkouri, du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et de la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour.

Le round d’avril du dialogue social avait été lancé la semaine dernière par des rencontres du Chef du gouvernement avec des délégations de l’Union Marocaine du Travail ( UMT), de l’Union Générale des Travailleurs au Maroc (UGTM), suivies par une rencontre avec une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

