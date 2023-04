L’ONMT recherche des talents au Maroc et dans le monde

Partager Facebook

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) lance un appel à candidature pour des pour des postes stratégiques au siège et dans plusieurs délégations dans le monde.

En phase avec ses nouvelles orientations et pour accompagner l’exécution de son plan d’action 2023-2026, l’ONMT entame une vaste campagne de recrutement et de réorganisation de ses ressources humaines, a indiqué l’Office dans un communiqué.

Cette opération concerne principalement les postes du Comité de direction de l’Office, et vise quatre directions sur six.

Il s’agit des postes de Directeur Marketing et Valorisation de l’Offre, Directeur Commercial et Appui à la Vente, Directeur Finances et Support et Directeur Ressources Humaines et Conduite du Changement.

Dans le même temps, pour renforcer ses équipes à l’étranger, des appels à candidature pour les postes de Délégués de l’ONMT ou pour les postes de cadres chargés de marchés rattachés aux Délégations de l’ONMT à l’étranger, ont également été lancés.

L’objectif étant de soutenir l’opérationnalisation de la stratégie de conquête de l’ONMT des marchés cibles étrangers.

Cinq positions sont concernées : Délégué de l’ONMT à Varsovie en Pologne et 4 Cadres chargés du Canada (basé à Montréal), du Brésil (Sao Paulo), du Japon (Tokyo) et de l’Inde (New Delhi).

Les nouvelles ressources de l’Office devront contribuer à la nouvelle feuille de route de l’ONMT “Light In Action” dont l’objectif premier est d’améliorer la visibilité et la notoriété de la destination Maroc sur les marchés existants et de développer la présence de l’Office sur de nouveaux marchés afin de franchir un nouveau pallier de croissance des flux touristiques.

Les candidats intéressés par ces offres d’emploi peuvent retrouver les appels à candidatures sur le site internet “www.emploi-public.ma”. Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé au 03 mai 2023 à 16h30.

A travers le renforcement de ses équipes managériales, l’ONMT entend disposer des meilleures talents pour développer la présence du Maroc sur les marchés stratégiques, ainsi que sur les nouveaux marchés et d’hisser le Maroc dans le Top 10 des destinations mondiales.

L’Office compte ainsi se doter d’une véritable force de frappe organisationnelle et commerciale à l’image de ses ambitions et de son plan d’action offensif, conclut le communiqué.

LR/MAP